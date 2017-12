Jorge Javier entona el 'mea culpa'

Entre todos lo mataron y el solito se murió. El jueves terminaba la edición con los peores datos de audiencia de la historia de Gran Hermano y no ocurrió nada diferente. Hugo se proclamó ganador en la final menos vista (15% de share y 1,6 millones de espectadores). El público no quiso asomarse por Telecinco ni para ver salir a los cuatro concursantes que quedaban en la casa. Aunque parece claro que el formato necesita un descanso más largo de lo habitual, el programa cambió su despedida y se pudo enigmático asegurando que "las luces de Gran Hermano no se apagan".

Esta misma semana, Jorge Javier Vázquez habló por fin sobre declive del programa. En lo que parecía un texto de despedida, el presentador no se anduvo con rodeos y reconoció tener parte de la culpa. "Sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos de audiencia. Gracias a todos los que estuvieron ahí y mis disculpas a los que piensan que no estuve a la altura", escribía el presentador en su blog. Sus dos ediciones ostentan récords a la baja y a nadie se le escapa que la marcha de Mercedes Mila no ha hecho otra cosa que acelerar el desgaste de un programa con 18 ediciones a sus espaldas. ¿Veremos a Telecinco recular para propiciar el regreso de Mercedes Milá? Parece más que probable.

El éxito de 'Operación Triunfo'

En total contraposición, Operación Triunfo está consiguiendo en Televisión Española (TVE) resucitar un formato que parecía acabado y olvidado. En pleno boom de programas de talento musical, la cadena pública ha acertado de lleno con un casting de gente muy joven que ha sabido conectar por su naturalidad con las nuevas generaciones. Una naturalidad que empieza a verse amenazada por el éxito. El fenómeno fan que desataron las firmas de discos en Madrid, Valencia y Barcelona ha hecho mella en los concursantes y alguno se ha venido arriba. Noemí Galera, actual directora de la academia, ha tenido el duro trabajo de ponerles los pies en el suelo de nuevo. Enfados infantiles, contestaciones varias y malos modos han sorprendido a la audiencia en la última semana. "En cuanto dejéis de salir por la tele os olvidarán en dos días", les ha espetado en varias ocasiones. Tiene más razón que un santo, en algún caso, no llegará ni a dos días. Hasta que eso ocurra, TVE va a intentar explotar de nuevo a la gallina de los huevos de oro. El anuncio de sus dos primeros conciertos antes incluso de llegar al ecuador del concurso deja claro cual es el objetivo: repetir el éxito de Operación Triunfo 1 y después ya veremos.