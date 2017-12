"Algunos libros infantiles ilustrados son como obras de arte que gustan también a mayores"

Tiene claro el auge de los álbumes ilustrados para niños que gustan tanto a pequeños como mayores y a la hora de recomendar un libro infantil para quienes superan los 8 años no lo duda: As estrambóticas aventuras do barón de Münchhausen. "Es una obra más dentro de la colección de Os estrambóticos que de nuevo vuelve a coger un clásico para darle una vuelta desenfadada. La idea es que cuando de adultos lean las aventuras del barón ya sepan de que va", indica el dueño de la librería Cascanueces, Pablo Zaera, quien destaca el peso de la ilustración en esta y otras obras infantiles. "Hay libros que son obras de arte y que gustan también a mayores", indica. Ya para adolescentes, su apuesta es el libro Damned Writers. 23 autores de culto, en el que a través de un original diseño se hace un repaso por la vida y trayectoria de diferentes autores.