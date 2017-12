Siete gallegos tuvieron que ser ingresados en 2016 por ingerir setas silvestres

La Consellería de Sanidade ha pedido a la población gallega que extreme las precauciones a la hora de recoger y consumir setas para evitar intoxicaciones. El pasado año 2016, un total de siete personas ingresaron en centros hospitalarios con cuadros de intoxicación por el consumo de setas. Cinco lo hicieron en la provincia de Lugo y los dos restantes en A Coruña y Pontevedra.

El Sergas dispone de información en su página web para que los ciudadanos puedan prevenir este tipo de episodios. Así, resalta la necesidad de saber distinguir las setas silvestres comestibles de las susceptibles de ser tóxicas y que, en caso de duda, es mejor no recogerla. Además, recomienda guardar una muestra en el frigorífico, ya que en caso de intoxicación, los sanitarios pueden servirse de ella para atajar el episodio. El Sergas invita a no mezclar diferentes tipos de especies en el mismo cesto y no recoger setas después de grandes lluvias.