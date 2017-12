Los exámenes de las oposiciones de enseñanza serán eliminatorios, como ocurría hasta ahora

Los exámenes de las oposiciones de Educación serán eliminatorios, como hasta ahora, definitivamente. De este modo, lo aprobaron ayer en Conferencia Sectorial en Madrid los consejeros autonómicos y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que actuó también como consejero de Cataluña por aplicación del 155 y no intervino, simplemente presenció el encuentro. Fue su número dos, Marcial Marín, el que tomó la palabra "por los principios de capacidad, mérito, igualdad de oportunidades, calidad del sistema educativo y seguridad jurídica". Además, afirmó que los nuevos egresados o licenciados deben tener opciones de optar a una plaza docente al igual que el resto de los opositores. Será a mediados de febrero cuando el real decreto saldrá adelante. Marín añadió que los temarios no se cambiarán hasta 2020. Estas semanas, además de las comunidades autónomas socialistas, los principales sindicatos docentes pedían que las pruebas no fueran eliminatorias para que los profesores interinos tuvieran más opciones en las oposiciones con el objeto de que se reduzca la tasa de interinidad (es de más del 20%).

Las comunidades socialistas pedían que no fueran eliminatorias después de años sin oposiciones y dado el alto número de interinos. "Pedimos el cinco en una única prueba, como se hizo en el periodo de transitoriedad de la LOE (anterior ley a la Lomce)", según las comunidades socialistas, que aseguran que "estamos en una situación excepcional". Advierten que no podrá bajarse al 8% la tasa de interinos.