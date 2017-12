Nochebuena y Navidad de cine, música y cocina en la parrilla de las televisiones

La programación de las televisiones y radios se llena de cine familiar, especiales de música, cocina y radioteatro para celebrar las fiestas tradicionales fiestas de Nochebuena y Navidad, según adelantaron los distintos medios.

Tras el tradicional mensaje del Rey de Nochebuena, a La 1 de TVE llegará Telepasión. El musical, conducido por Anne Igartiburu, junto a Santiago Segura. "Va a estar muy bien", prometió la presentadora, que compartirá la Nochebuena con más de noventa rostros de RTVE que protagonizarán distintos números que rendirán homenaje a grandes musicales de la historia del cine, con la historia de La La Land, como hilo conductor.

La música cobrará también protagonismo en la noche del 24 de diciembre con los especiales musicales de Pablo Alborán, Raphael, Bruno Mars y Cecilia, que actuarán junto a otros artistas como Pablo López, Vanesa Martín, Juanes, Malú, Bebe, Niña Pastori, Marta Soto, Antonio Orozco, Andrés Calamaro, David de María, Miguel Poveda, Pastora Soler, Rozalén, Sergio Dalma o Sweet California. Por su parte, Bruno Mars traerá el directo de su último álbum, 24K Magic, al mítico Apollo Theater de Harlem, en Nueva York en un especial de una hora celebrado a finales del mes de noviembre.

El día de Navidad, La 1 de TVE emitirá el especial Navidad de Operación Triunfo, con Roberto Leal al frente, que contará con participantes de la primera edición como Rosa, David Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero, Geno y Javián. Entre las actuaciones que ya se conocen destacan las de Rosa y Amaia, que cantarán Gracias por la música (Abba), Nerea y Bustamante, que interpretarán Vivo por ella de (Andrea Bocelli), Gisela y Agoney, que cantarán Somebody else's guy (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño, que se subirán al escenario con Don't let the sun go down on me (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio, que unirán sus voces para cantar Lucía (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas, que recuperarán el tema Adoro (Armando Manzanero), y Mireya y Nuria Fergó, que pondrán acento flamenco con Noches de Bohemia (Navajita Plateá), entre otras.

En La 2, Cómo nos reímos ofrece mañana Feliz Humor Feliz Navidad, especial con los mejores momentos de las galas míticas de TVE con referentes del humor como Tip y Coll, Martes y 13, y Eugenio. El especial recorrerá las seis décadas de la cadena gracias al Archivo de RTVE. El Ballet Zoom, Valerio Lazarov, Joaquín Reyes, los hermanos Calatrava, Morancos, Cruz y Raya, Josema y Millán, Tony Leblanc o Chiquito de la Calzada, entre otros, también aparecerán en este especial.

En Nochebuena, Telecinco ofrecerá por la tarde (16.00 horas) Oz, un mundo de fantasía, la película coprotagonizada por Rachel Weisz, Mila Kunis y Michelle Williams, para después ofrecer en el prime time (22.00 horas) Frozen. Previamente, a las 21.15 horas, estrenará el cortometraje animado Frozen: una aventura de Olaf, protagonizado por el simpático muñeco de nieve que acompaña a la princesa Anna en la búsqueda de su hermana Elsa. Tras la emisión de Frozen, la cita con el cine de animación prosigue de la mano de El origen de los guardianes (23.45 horas).

Por su parte, en la noche de mañana (21.15 horas), Cuatro ofrecerá el especial First Dates Christmas. Previamente, hoy, en sobremesa, el Home Cinema será de El imperio contraataca y en prime time (22.15 horas), El Blockbuster, de El retorno del Jedi. Asimismo, Los Croods llegarán el día de Navidad en prime time (22.30 horas).

En Antena 3, Los Simpson protagonizarán el mediodía de Nochebuena y Navidad. Además, mañana la cadena emitirá Lo mejor de cada casa, que contará con un Nacimiento compuesto por figuritas de los rostros más populares de Atresmedia. Después será el turno de la música y las imitaciones con una edición especial de Tu cara me suena. Grandes éxitos.

La Sexta en Nochebuena tendrá una Nochemala en la cocina con Alberto Chicote, un programa que resumirá los mejores momentos del formato.

El Vaticano será escenario principal en la Navidad de 13 TV, que ofrecerá la Bendición Urbi et Orbi del día 25 (12.00 horas) desde la plaza de San Pedro. El día de Nochebuena, se podrán seguir las palabras de Felipe VI (21.00 horas).