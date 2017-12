Un pellizco de un quinto, en Tabeaio

El bar Mesía de Tabeaio, en el concello de Carral, se estrenó ayer en el reparto de buena suerte por Navidad. "Es la primera vez que damos un premio así en los treinta años que llevamos. Y esperamos que no sea el último", señalaba ayer el responsable del establecimiento, Gonzalo Pablo, que se mostraba contento tras enterarse de que había vendido un décimo del quinto premio de la Lotería de Navidad que recayó en el número 58808.

El boleto se despachó por terminal, por lo que a media mañana los dueños todavía no estaban seguros de cuántos décimos habían despachado, dado que con este tipo de venta no queda en el local constancia de los boletos despachados de cada número. "No sabemos lo que hemos vendido del número premiado", afirmaba el hostelero poco después de que el número 58808 saliera premiado con un quinto premio, cuando todavía bromeaba con la posibilidad de ser él también uno de los afortunados. "Estamos esperando que salga el nuestro", comentaba divertido. Horas después, Gonzalo Pablo apuntaba a que no creía haber despachado más de un décimo premiado.

A media tarde nadie había manifestado en el establecimiento carralés ser el propietario del boleto afortunado. Y el hostelero veía muy probable que el portador de los 6.000 euros ni siquiera fuese residente en Carral ni en la comarca. "Por ahora no ha venido nadie y no creo que aparezca. Este establecimiento, además de un bar, es un hospedaje, un hostal. Puede ser hasta que quien comprara el boleto premiado fuera un peregrino", señalaba el responsable del bar, situado próximo al recorrido del Camino Inglés de Santiago, que discurre por Carral, entre otros municipios de la comarca.