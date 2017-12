Un segundo premio y varios quintos repartidos por la provincia coruñesa

Las administraciones de lotería y los bares que repartieron ayer la suerte en la provincia de A Coruña con un segundo premio y varios quintos reconocen que se han quedado con las ganas de que les tocara el peso pesado del sorteo extraordinario, el Gordo: "Que lo disfruten los agraciados".

El número más deseado ha sido el 71198, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo) y que en Galicia se ha llevado la localidad lucense de Vilalba, donde la administración número uno ha vendido 130 series. Pero el segundo premio, que ha recaído en el número 51244, dotado con 1,2 millones de euros a la serie, sí que pasó por la provincia, en concreto por los concellos de Culleredo y Santa Comba. No hubo que salir muy lejos de la capital del Xallas para conocer donde estaba el agraciado al que le sonrió la fortuna con el décimo del segundo premio. Se trata de una familia que regenta una empresa de transportes en la parroquia de Baíñas, en Vimianzo y que compró el décimo en Santa Comba porque es el lugar a donde llevan los camiones de la firma para su mantenimiento.

Quienes han repartido la suerte en A Coruña confiesan que no esperan que los afortunados se pasen a celebrarlo. "Va a ser difícil, normalmente estas cosas no se dicen, pero si no, que lo disfruten". Este es el deseo compartido de Gonzalo, esposo de la propietaria del bar Mesía en Carral, donde no saben a quién le han tocado los 6.000 euros por boleto del quinto premio que han repartido con el número 58808 porque lo han vendido por máquina, pero le han invitado a que se pase por allí. Más difícil será para el bar Armas en Mesón do Vento, por donde discurre el Camino de Santiago, reconocer al agraciado con el quinto premio del 58808 porque no solo expidió el décimo por terminal, sino que al ser un lugar frecuentado por peregrinos, es probable que el décimo haya viajado al extranjero. "No sabemos cuántos vendimos y nadie ha venido a celebrarlo, porque esto está en la carretera nacional entre A Coruña y Santiago y se vende mucho para gente de paso", explica Esther, hermana del dueño del bar, cercano a un albergue.

Val do Dubra es la localidad coruñesa que ha repartido más premios, tres quintos con los números 58808, 00580 y el último del sorteo, el 22253. En la capital gallega también ha recaído el quinto premio con el 58808.

Los coruñeses han gastado 72,3 millones de euros en este sorteo, un 4,80% más que el año pasado, con 64,41 euros por persona.