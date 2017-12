"En mi casa había la mesa de niños, con chocolate y refrescos, y la de mayores, con marisco y vino"

Luis Piedrahita disfruta de todas las etapas del año, no solo de la Navidad, a la que no considera más especial que el otoño. "Ahora no, pero antes la Navidad tenía algo de reencuentro extraordinario", dice. En estas fechas, en las que el humorista intenta "descansar y desconectar en la playa, pero con chimenea", Piedrahita recuerda momentos alegres de su infancia. "En mi casa había dos mesas, la de mayores y la de niños", señala, y añade: "La de los mayores tenía mariscos, vino y fruta escarchada; la de los pequeños, chocolate y refrescos; mi primo y yo nos encargábamos del contrabando".