"Era muy divertido lanzar bolas de nieve al ir de visita a Pedrafita y O Courel"

Isabel Risco disfruta de las relaciones sociales que conllevan estas fiestas. "Me gusta el reencuentro con la gente que no ves normalmente", dice. La actriz, a quien le encanta hacer regalos, pide un consumo responsable en Navidad: "Me gusta regalar pero no apoyo el consumismo", señala. De pequeña, Risco relacionaba la época navideña con "ir de visita a Pedrafita y O Courel para ver la nieve", explica, y añade: "Era muy divertido lanzar bolas de nieve". Para el 2018, lo tiene claro: "Hay que dar valor a lo que tenemos y que nos están quitando".