Una Navidad cargada de anécdotas

Largas reuniones familiares, disfraces de Papá Noel, visitas a la nieve, travesuras con primos e incluso la llegada de un bebé a la familia son algunas de las vivencias que seis personajes públicos de A Coruña destacan de sus Navidades pasadas. La nostalgia juega un papel muy importante en todos los hogares, pero la felicidad de reunirse con los seres queridos y despedir el año en la mejor compañía hace de la Navidad la fiesta más especial para estos coruñeses. Al nuevo año, le piden continuar como hasta ahora, y, más allá de salud, trabajo y amor, los deseos tienen también un tono reivindicativo: respeto, mejora de la convivencia entre todos, dar valor a todo lo que tenemos y que el mundo esté mejor repartido

Familia, celebraciones, grandes comilonas y muchos reencuentros. La Navidad es muy especial para varios famosos coruñeses del ámbito de la televisión, la cultura, el deporte, el humor y la cocina. Todos ellos tienen un denominador común: la felicidad que les aporta rodearse de los suyos.

"Es una época maravillosa que tiene un gran componente de magia que te hace sacar el niño que llevas dentro", señala el presentador de televisión Xosé Ramón Gayoso. "Disfruto de la Navidad, esperando que llegue la primavera telonera de un verano que me presente el otoño", añade el humorista Luis Piedrahita.

Estas fechas juegan un papel muy importante para la actriz Isabel Risco, quien considera necesario realzar los valores gallegos: "Nuestras tradiciones deben estar presentes, porque aquí también tenemos el Apalpador, el bacalao para el menú de la cena y muchos postres típicos de diferentes zonas de Galicia", dice. En cuanto a las tradiciones, el cocinero Luis Veira sigue la misma tendencia todos los años: "La Navidad la paso en familia, pero fin de año tiene reservado el hueco para los amigos, que también son muy queridos", explica.

La nostalgia es un sentimiento que acude a todas las casas en los festejos navideños, en los que el pasado está siempre en la cabeza de todos. "La Navidad puede tener un aire nostálgico, como todas las fiestas -y más las familiares- pero también todos los festejos traen alegría y conciliación", asegura la poetisa y crítica literaria Yolanda Castaño.

Para la campeona olímpica de vela Sofía Toro, estas fiestas están cargadas de recuerdos y anécdotas de la niñez. "La noche de Reyes no era capaz de dormir de lo impaciente que estaba, y a las cinco de la mañana mi hermano y yo nos despertábamos para ver los regalos", comenta. La nostalgia, por el contrario, no influye a Luis Piedrahita, positivo ante lo que vendrá en el futuro: "No creo que los mejores tiempos hayan sido los pasados; el mejor momento es el que está por llegar", concluye.