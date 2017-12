El triunfo de Alba Gil en la final de 'La Voz', lo más visto en la noche del viernes

La gala final de La Voz logró un share del 20%, con 2.365.000 espectadores que vieron cómo Alba Gil, participante del equipo de Manuel Carrasco, se convertía en la ganadora de la quinta edición del concurso televisivo de talentos, que fue el programa más visto de la noche del viernes, informó Telecinco. Procedente de Cádiz, la vencedora trabaja en un bar, pero su sueño es dedicarse profesionalmente a la canción. El premio del programa es, precisamente, un contrato para grabar su primer disco.

El talent show de Mediaset fue el programa de entretenimiento más visto de la noche, mientras los prolegómenos de la gala registraron una audiencia de 2.030.000 espectadores y un 12,8% de share, según datos facilitados por la cadena.

Los concursantes Gabriele, Alba, Pedro y Samuel, de los equipos de Juanes, Manuel Carrasco, Malú y Pablo López, respectivamente, se disputaron anoche el título en un programa que estuvo plagado de colaboraciones como las de los antiguos coaches Antonio Orozco, Pablo Alborán, Alejandro Sanz y Niña Pastori. Al final, de los cuatro participantes, ganó la única representante femenina, que interpretó en solitario un villancico: Have Yourself a Merry Little Christmas. Alba Gil se convierte así en la quinta ganadora del concurso, que se llevaron Rafa Blas, en la primera; David Barrull ( La Voz 2), Antonio José ( La Voz 3) y la coruñesa Irene Caruncho ( La Voz 4).

Mediaset ya anunció que habrá sexta edición de La Voz en Telecinco.