Los ingresos por gripe se duplican en Galicia en una semana y superan los dos centenares

La onda epidémica de gripe ha comenzado ya de forma oficial, confirmada por el número de llamadas por la dolencia y por infecciones respiratorias agudas al 061, aunque por ahora señala la Xunta cuenta con un nivel de intensidad bajo. No obstante, sus efectos se han hecho notar en los centros hospitalarios ya que en la última semana analizada la gripe provocó más ingresos que en el resto de la temporada. El boletín de vigilancia de la gripe en Galicia así lo permite constatar, al informar de un total de 226 ingresos desde octubre a fecha de 24 de diciembre, último día analizado. En la semana anterior la cifra llegaba a los 111, lo que implica que en solo siete días tuvieron que ser hospitalizadas 115 personas más debido a una dolencia que durante la temporada pasada registró una cifra récord de fallecidos: un total de 136. En Nochebuena, 87 seguían ingresadas.

Por ahora la enfermedad ha segado la vida de cinco personas, según los datos del Sergas, y la incidencia ha sido especialmente reseñable durante la última semana, ya que desde octubre se acumulaban tres muertes y en los últimos días se ha cobrado dos víctimas más. En su boletín informativo el Sergas vuelve a hacer hincapié en que todos los fallecidos tenían indicada la vacuna antigripal, "bien por edad o bien por tener factores de riesgo para tener una gripe complicada", explica Sanidade en el informe. Pese a ello, añade que cuatro de ellos no estaban vacunados.

Ayer era el último día previsto para vacunarse en la campaña de este año, que se iniciaba el pasado 23 de octubre y que está logrando mejores marcas que sus predecesoras de anteriores ediciones. Aun así, el Sergas ha logrado incrementar el número de mayores -uno de los colectivos vulnerable que el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña pone en su punto de mira- inmunizados gracias a insistir mucho. En esa línea, el programa de llamadas a domicilio por parte de profesionales sanitarios ha dado su fruto: este año, desde que empezó la vacunación hasta e día de Nochebuena, último dato disponible, el Sergas se ha puesto en contacto con casi 34.000 mayores (en concreto 33.994) y ha logrado persuadir a 4.773, un 14% del total. La cifra implica 1.700 más que los convencidos a estas alturas a finales del año pasado.

En todo caso, lo que reflejan no solo los datos de fallecimientos, sino también los de ingresos, es que en muchas ocasiones quienes tienen aconsejada la inyección no se la ponen. El último boletín de la gripe señala que de los 226 ingresos acumulados, el 83 por ciento, según el Sergas, tenía indicada la vacuna antigripal, y de ellos, el 56 por ciento no la tenía puesta.

En el informe, los expertos señalan que el número de llamadas al 061 "indica el inicio de la onda epidémica" que ya venía anunciando el sistema de vigilancia con los registros de atención primaria, aunque, de momento, con nivel de intensidad "baja". En todo caso, la tendencia es creciente y la difusión es general, en todas las provincias. El virus confirmado en dos de cada tres casos en los hospitales es el de la gripe B.