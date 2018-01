Brais, el primer gallego de 2018

Los primeros bebés del año en Galicia se hicieron de rogar. Los hospitales gallegos no registraron nacimientos hasta las 01.15 horas cuando llegaba al mundo Brais, en Lugo. Hubo que esperar dos horas más para conocer al segundo bebé gallego del año -Amy, una pequeña que nació en Santiago- y casi otra para que naciese el primer bebé en el área sanitaria coruñesa: Xaila, en el Virxe da Xunqueira de Cee. Mucho más madrugadores fueron Raisa y Dylan, una catalana y un extremeño que llegaron al mundo cuando pasaban tan solo unos segundos de la medianoche y media España aún celebraba la llegada de 2018

Apenas unos segundos después de las Campanadas, cuando en la mayoría de hogares aún se celebraba la entrada en el nuevo año, llegaba al mundo el primer bebé de 2018 en España: una niña, llamada Raisa, que nació en el Hospital del Mar de Barcelona. En Galicia, los recién nacidos se hicieron algo más de rogar. El primer gallego del año no llegó hasta la una y cuarto de la madrugada en el Hospital Lucus Augusti de Lugo -un niño llamado Brais- y hubo que esperar otras dos horas hasta que se produjo el segundo parto en un hospital público: Amy nacía a las 03.03 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, según informaba ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El pequeño gallego que pasará a la historia como el primer bebé del año 2018 en los hospitales públicos de la comunidad fue Brais Eiras Ferreiro, que nació por cesárea y que pesó 4,4 kilos y midió 52 centímetros. Pese a nacer durante la primeras dos horas del recién estrenado año, Brais no fue de los más madrugadores del país. Tan solo unos segundos después de la medianoche nacía Raisa, de 2, 7 kilos en Barcelona. De forma casi inmediata, a las 00.01 horas de este nuevo año, nacía Dylan en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres), con 3,3 kilos de peso.

Además, durante los primeros 40 minutos de 2018, llegaron al mundo Derek Manuel -que nació a las 00.18 horas en el Gregorio Marañón de Madrid-, Lucía - a las 00.25 horas en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza-, Carmen María -a las 00.32 horas en el Santa Lucía de Cartagena- así como otros dos bebés -uno en Canarias que nació a las 00.32 horas- y otro en Cantabria, que llegó al mundo a las 00.36 horas y cuyos padres, con otros tres niños, aún no habían decidido el nombre del pequeño.

Asturias, País Vasco o la Comunidad Valenciana son otras de las autonomías que no tuvieron que esperar mucho para conocer a los primeros bebés del año. En todas ellas, se produjeron partos con éxito durante la primera hora de 2018. Se trató de tres niñas: la alicantina Faryal, la vasca Itziar y la gijonesa Mireia. "Me ha dolido mucho pero al verla se me olvidó todo", señalaba la madre de esta última niña, Miriam Valledor. "Tiene mucho carácter, como su madre", añadía el padre, Javer Fernández Camacho.

Los partos en Galicia fueron más espaciados. Para conocer al segundo bebé del año hubo que esperar a superar las tres de la madrugada. La pequeña Amy, de 2,3 kilos, nacía en Santiago mientras que el primer bebé de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña lo hacía en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee sobre las 04.15 horas. Se trataba de Xaila, una niña que pesó 3,260 kilogramos. El segundo llegaría ya a primera hora de la mañana (las 06.41 horas): Gonzalo que nació en el Arquitecto Marcide de Ferrol.

En el caso de Vigo, para conocer a la primera recién nacida hubo que esperar hasta las 04.27 horas cuando nacía Uxía, una pequeña de 2,7 kilos, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Lucía Gil y Moisés Rodríguez, vecinos de la localidad pontevedresa de Salvaterra son los padres de esta niña que reconocen que "vino con un pan bajo el brazo", porque hace tan solo unos días les había tocado quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad. La pareja, que tiene otra niña de 2 años, asegura que probablemente se animen a buscar un tercer hijo para ver "si viene el niño", reconocen.