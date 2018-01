Los trabajadores del Hospital de A Coruña llevan al juzgado la situación de Urgencias

La situación del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) llega a los tribunales. La Comisón de Centro del hospital denunció ayer ante el juzgado de guardia de la ciudad la "total desprotección" de los pacientes y profesionales sanitarios de este área ante la "situación de colapso absoluto" que vive el servicio de manera continuada. "No es algo puntual ni algo imprevisto", señalan los trabajadores en un comunicado, en el que alertan de que los pacientes aguardan "amontonados en los pasillos" y son atendidos "en unas condiciones que rozan lo inhumano". Desde la dirección del Chuac reconocen que en la última semana hay una mayor asistencia de pacientes a Urgencias, pero lo atribuyen a la caída de temperaturas y la llegada de la gripe y aseguran que "la calidad asistencial está garantizada".

Tras las continuas denuncias públicas sobre la situación que, según la Comisión de Centro, vive prácticamente a diario el servicio de Urgencias, los trabajadores han decidido dar un paso más y que sean los tribunales quienes actúen. "Lo hacemos por el riesgo que corren los pacientes y también los propios profesionales sanitarios", reconocía ayer la presidenta de la Comisión, María Seijo. "Los profesionales están al límite de su capacidad física e intelectual, soportando el máximo estrés imaginable y poniendo en riesgo su propia responsabilidad profesional al verse obligados a atender a los pacientes en pésimas condiciones", alertan desde la Comisión.

Los trabajadores del Chuac tienen claro que la actual situación se debe a los continuos recortes que ha vivido la sanidad pública en los últimos años. "La Xerencia y la Consellería muestran su máxima capacidad para recortar recursos sanitarios tanto en Atención Primaria como en el hospital, recursos necesarios para poder atender a la población con unas mínimas condiciones de dignidad", indica la Comisión, en un comunicado, en el que añaden: "Y también muestran máxima incompetencia para gestionar las terribles consecuencias de sus recortes. Esto no es una situación puntual o algo improvisado y dada la absoluta falta de medidas para afrontar la situación, se puede entender que o bien los responsables sanitarios no quieren hacer nada o bien no saben".

La Comisión de Centro se muestra muy crítica y asegura que, en cualquier caso, "los responsables sanitarios no están cumpliendo con su obligación de garantizar una asistencia sanitaria en unas mínimas condiciones de humanidad". Por ello, piden tanto a la Xunta como a la Xerencia coruñesa que "hagan su trabajo" y sino pide que los responsables presenten su dimisión.

Desde el Chuac reconocen que en la última semana ha habido un repunte en Urgencias. Si normalmente cada día ingresan entre 60 y 65 pacientes derivados de este servicio, en los últimos siete días ingresaron 532, una media de 75 pacientes diarios, lo que supone "un 15% más de lo habitual", indican desde el Hospital. Además el pasado martes, tras varios días festivos, las Urgencias coruñesas recibieron a 460 pacientes, "un 35% más de los habitual", señalan desde la dirección del centro, donde, sin embargo, consideran que se trata de algo puntual que atribuyen a la llegada del frío. "La caída brusca de las temperaturas ocasionaron, como en el resto del país, un aumento de la patología respiratoria y la descompensación de los pacientes con patologías crónicas, contando también con los primeros casos de gripe", señalan en el Chuac, donde aseguran que pese al repunte "la calidad asistencial está garantizada".

La dirección del hospital coruñés asegura que el 100% de camas del centro están operativas, que la Xerancia reforzó la plantilla de personal médico y enfermería en previsión de un repunte de casos en Urgencias y que pese a este aumento de la asistencia, "se mantiene la actividad diaria del Chuac, priorizando la atención y sin reprogramar el resto de la actividad asistencial".

Desde el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña confían en que tras este pequeño repunte en Urgencias, "la situación se normalizará conforme pasen los días". En este sentido recuerdan que los pacientes con patologías más banales deben acudir a los Puntos de Atención Continuada (PAC).