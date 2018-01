La TVG analiza hoy la pesca en el Cantábrico de la flota de Porto do Son

El programa Pescadores de Historias se desplaza hoy hasta la localidad coruñesa de Porto do Son para conocer de primera mano cómo los marineros de esa zona decidieron ir a pescar a los caladeros del Cantábrico a principios de los años 90. Pese a que hacía tiempo que los pesqueros del norte de la comunidad gallega ya pescaban más allá de Ribadeo y llegaban hasta el golfo de Vizcaya, la Televisión de Galicia explica que en Portosín y Porto do Son no se animaron a iniciar la misma ruta hasta 1992. "Fue algo para lo que los barcos no estaban preparados, pero sí los hombres", adelantan desde el ente público autonómico.

Testimonio de cómo fueron esas primeras expediciones a pescar en aguas del Cantábrico será el que ofrezca el patrón y armador de cerco Pacucho Vidal, que fue uno de los primeros en tomar la decisión de pescar más allá de aguas gallegas. Manuel Vázquez también vio en ello una buena oportunidad pesquera y en 1992 decidieron poner rumbo al Cantábrico.

Pero una vez allí no todo fue sencillo. El patrón mayor de Santoña, Marcelino Valle, explicará cómo en un principio los armadores vascos y cántabros eran reacios a admitir a la flota gallega, según indica la TVG, donde aclaran que hoy en día existe plena armonía entre las cuatro flotas que pescan en la zona -gallega, asturiana, cántabra y vasca- y de hecho, "se consideran una única flota".

Pero el marchar hacia el Cantábrico también supuso toda una "aventura", adelantan en la TVG, para las familias que quedaban en Galicia. Prueba de ello es el testimonio que ofrecerá Carmela García, mujer de Manuel Vázquez, que explicará cómo fue pasar de tener un marido que trabajaba al lado de casa a que tardaran varios días en volver de la pesca en un mundo en el que las comunicaciones no eran como en la actualidad.

Finalmente, como ya es habitual en este programa semanal de la Televisión de Galicia ( TVG), habrá un espacio destinado a la gastronomía. En concreto, el cocinero y marinero Manuel Queiruga cocinará caballa al horno en su restaurante O Tisón.