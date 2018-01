'H&M' retira una foto de un niño negro acusada de racista

H&M ha retirado de su página web de venta online la fotografía de un niño de raza negra con una sudadera verde en la que se lee "el mono más chulo de la jungla" después de que la compañía recibiese en redes sociales acusaciones de racismo.

Según confirman fuentes de la compañía sueca a Europa Press, desde la central se han pedido "disculpas aquellas personas que se puedan sentir ofendidas por la fotografía", que "se ha retirado desde la primera queja" que se ha recibido.

La sudadera, no obstante, sigue a la venta, pues conforme explican desde HM, "tiene un mensaje infantil completamente inofensivo", que en inglés reza "the coolest monkey in the jungle".