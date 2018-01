La COPE anuncia la renovación de Carlos Herrera por tres años más

La cadena COPE anunció ayer la renovación del contrato del comunicador y conductor de Herrera en COPE, Carlos Herrera, quien seguirá vinculado a la emisora hasta 2021, es decir, tres temporadas más.

"Desde que llegué a esta casa en 2015 he sentido de cerca el respaldo de los oyentes y mi compromiso con ellos todavía es mayor al confirmarse esta renovación. Me encuentro con fuerzas para conseguir que los próximos tres años sean magníficos", manifestó el locutor. En este sentido, Carlos Herrera aseguró "tener más de tres millones de razones, con nombres y apellidos" para continuar. "Tres millones de personas que confían en que tú seas quien les traslade el mensaje. Supone tener una forma de ver la realidad mayoritariamente aceptada, no cometer errores. Y supone estar atento a todas las plataformas para hacer una radio interactiva", apostilló.

Según aseguró la emisora, el comunicador seguirá manteniendo una relación "muy directa" con sus oyentes. "Le pido al oyente que sea exigente, que todos los días quiera algo más; que sea crítico con lo que le cuente y que nos devuelva el mensaje que le enviamos para que se lo mejoremos", subrayó el propio Herrera.

Día Mundial de la Radio

La cadena COPE destacó que, el 13 de febrero de 2017, Carlos Herrera congregó a dos millones de personas en Facebook Live, que siguieron el encuentro que mantuvieron en la emisora con motivo del Día Mundial de la Radio Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García con el locutor.

Finalmente, el presidente del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, manifestó que "el periodismo de Carlos es el periodismo que pone sonido a la vida". "Es el periodismo que se transforma tecnológicamente, moderno y vivo", concluyó.