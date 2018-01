Más de una treintena de 'falsos psicólogos', detectados en Galicia en un año

Ejercer funciones propias de la Psicología sin contar con la titulación, hacer publicidad engañosa, trabajar sin la colegiación obligatoria o anunciarse como especialista en Psicología clínica sin contar con esa especialidad son algunos de los "timos" detectados por el Colegio Oficial de Psicología de Galicia. La institución acaba de revelar que inició un total de 31 expedientes por posible intrusismo profesional en solo un año (en 2017), a través de su Comisión para la defensa de la profesión y la prevención del intrusismo.

"Trabajamos con personas, que en momentos de crisis se debilitan, están en situación de mayor vulnerabilidad y buscan algún tipo de solución, ayuda o apoyo...", introduce el miembro de la Comisión para la prevención del intrusismo, Manuel Pazos. "Desde los poderes públicos creo que no hay una apuesta fuerte por la salud mental; es decir, no entienden la salud como un todo integral y la atención psicológica es el vagón de cola, que no existe en la Atención Primaria", añade. Este es el caldo de cultivo, para Pazos, de la búsqueda de servicios privados de Psicología. Y ahí es donde pueden darse situaciones de 'falsos psicólogos' que, en casos graves, pueden ser denunciados por los ciudadanos ante la Justicia.

El modus operandi del Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia está siendo en estos casos, enviar una carta en la que se informa al psicólogo de la necesidad de regularizar su situación y "se explicita" que la razón de la misiva es garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Si la situación es reincidente, podrían dar traslado a otras instancias. En algún caso ya han conseguido que se elimine publicidad engañosa.

"No es solo una estafa; es que las consecuencias pueden ser nefastas para la persona usuaria, al tiempo que se perjudica la imagen social de la Psicología", añaden desde el Colegio gallego. La crisis económica hizo que aflorasen falsos profesionales que aprovechan la vulnerabilidad de las personas, a lo que se suma -indican desde el Colegio- "una muy deficiente atención psicología en los servicios públicos (sanitarios, educativos, servicios sociales, empleo)".