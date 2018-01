España supera por primera vez las 5.000 intervenciones en un año

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, presentó el jueves el balance del 2017 que deja nuevos récords para la Organización Nacional de Trasplantes (ONT): se superaron por primera vez los cinco mil trasplantes -5.259- y siguen en aumento los donantes: 2.183, lo que supone una tasa de 46,9 por millón de habitantes. En Estados Unidos los donantes no llegan a 31 por millón de personas; en Francia son 28,7; en Australia 20,7 y en Suecia no llegan a 20. Las cifras positivas no ocultan una realidad, que miles de personas aguardan por una donación en España. A 31 de diciembre del 2017 eran 4.896, unas 600 menos que un año antes, 74 de ellas niños. La mayoría de los enfermos precisan un riñón (3.942), mientras que 460 aguardan por un hígado. Es llamativo que de los 74 pequeños en lista de espera, 33 necesitan un hígado. Hay, además, seis personas aguardando por un intestino, la mitad niños.