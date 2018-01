Educación solicita la devolución de la beca a más de 135.000 alumnos desde 2012

El Gobierno ha solicitado la devolución de becas, tanto universitarias como no universitarias, a un total de 135.112 alumnos desde el curso 2012-2013 hasta el 2016-2017, reclamando una cantidad que supera los 190 millones de euros, según informó el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

Desglosado por cursos académicos, el Gobierno precisa a través de un cuadro que en el curso 2012-2013 se abrieron un total de 39.174 expedientes de devolución, mientras que en el curso siguiente bajó hasta los 31.058. Este descenso se mantuvo en los dos años siguientes, con 27.142 peticiones de devolución en 2014-2015, 24.594 en 2015-2016 y 13.144 en el curso 2016-17. Esta bajada en la apertura de expedientes, se refleja en las cantidades solicitadas que en 2012-2013 ascienden a 62,6 millones de euros, mientras que en 2013-2014 caen hasta los 41,3. En 2014-2015 la previsión es de recaudar 37,9 millones de euros, algo más que lo solicitado en 2015-2016, cuando se reclaman 31,3 millones. Ya en el curso pasado, las cifras bajan hasta los 16,9 millones de euros.

Tras esta respuesta, Heredia denunció que la labor del Gobierno en estos últimos años ha sido la de "poner más difícil a los alumnos continuar sus estudios" al "endurecer los criterios para poder mantener la beca". "Pero, además, ahora pueden meter a una familia en un problema económico si tienen que devolver el importe de la beca", apunta.

Los socialistas han explicado que la devolución de la beca es un proceso que ya se exigía, pero, a su juicio, los expedientes de reembolso del importe de la misma "se han disparado desde la reforma". Así, denuncian que cada vez son más causas las que desembocan en un expediente de devolución, como puede ser no aprobar el 50% de las asignaturas matriculadas (el 60% en algunas titulaciones) o no certificar que se ha asistido al 80% de las clases, en algunos casos. "Antes de la reforma del Gobierno del PP, el número total de expedientes de devolución no alcanzaba los 10.000 al año", sostienen.