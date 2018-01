Frank Cuesta renueva su contrato con Discovery por dos años más

El presentador de televisión y activista Frank Cuesta ha renovado su contrato con Discovery durante dos años más, según dio a conocer ayer el canal DMAX donde protagoniza la serie de naturaleza Wild Frank.

En este sentido, la cadena indica que Frank Cuesta seguirá así vinculado al canal, que continuará apostando las próximas temporadas por contenidos que estarán cada vez más orientados a la denuncia del tráfico ilegal y el maltrato de especies animales. "Solamente hay una cadena donde no me imponen, no me piden y me dan la libertad de ser yo... mi territorio es Discovery", aseguró Frank en redes sociales, confirmando que seguirá colaborando con el canal.