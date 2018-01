A Coruña duplica la tasa estatal en trasplante renal de donante vivo

Los médicos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) realizaron 256 trasplantes de órganos sólidos durante el pasado año, una veintena más que en 2016, lo que sitúa al centro coruñés como el cuarto el hospital de España con más operaciones de este tipo, según los datos hechos públicos esta mañana por el gerente del área sanitaria coruñesa, Luis Verde Remeseiro, y el coordinador de Trasplantes del Chuac, Fernando Mosteiro Pereira, que estuvieron acompañados en su comparecencia por la enfermera de la Oficina de Trasplantes del Chuac Valentina Fernández López, y por la jefa del Servicio de Cirugía Torácica y responsable del Programa de Trasplante de Pulmón, Mercedes de la Torre.

De los 256 trasplantes llevados a cabo por los facultativos del Chuac en el último ejercicio, 120 fueron de riñón (26, con órganos procedentes de un donante vivo), 61 de hígado, 48 de pulmón, 26 de corazón y uno de páncreas. Cabe destacar, además, la realización de tres intervenciones dobles: dos trasplantes hepatorrenales y uno renopancreático. En trasplante pulmonar, el complejo hospitalario coruñés pulverizó su propio récord, mientras que en la modalidad de trasplante renal de donante vivo, duplicó la tasa estatal.

Lograr ese importante volumen de trasplantes no sería posible sin la solidaridad de la familias que donan los órganos de sus seres queridos fallecidos para salvar la vida de personas que no tienen otra alternativa, o de quienes hacen lo propio donando en vida un riñón. El Chuac registró un total de 64 donaciones en 2017, 37 de donante fallecido y 27 de donante vivo. En esta última modalidad, predomina la donación entre cónyuges, aunque también se dieron casos entre padres e hijos (y a la inversa), entre hermanos, entre primos e, incluso, entre amigos.

Las negativas familiares a donar disminuyeron significativamente en el área sanitaria de A Coruña, hasta un 7%, y se sitúan por debajo de la media gallega.