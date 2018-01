O xermolo da teoloxía en galego

Á esquerda, cuberta do número 1 de ´Encrucillada´. Arriba, a do número 2 e abaixo, o último do ano 2017.

O 1 de xaneiro de 1977 inicia a súa andaina Encrucillada, a primeira revista de teoloxía escrita enteiramente en galego. O proxecto, que esta tarde celebrará o seu corenta aniversario na sede da Real Academia Galega (RAG), nace do "entusiasmo e do espírito renovador" que caracterizou aos xóvenes segrares galegos da época da Transición. "Había unha grande inquietude por crear en Galicia unha teoloxía propia que estivera dacordo cos tempos e que nos permitise deixar de ir a cabalo do movemento mundial que se estaba a xerar por aqueles tempos", explica o teólogo e académico Andrés Torres Queiruga, presidente da Asociación Encrucillada e primeiro director da publicación, quen sostén que "os obxectivos primeiros de Encrucillada foron o de recoller as inquedanzas da xuventude cristiá e, por suposto, o de fomentar a publicación na lingua propia".

O estudiantado galego no exterior -os chamados "irmandiños"- e o emerxente movemento europeo de parroquias foron os grandes promotores da iniciativa, que, tras varios meses de deliberacións, botou a andar na diócese de Ferrol. "Naquel momento a diócese de Ferrol era, posiblemente, a máis viva de Galicia. Tanto os cregos coma os leigos tiñan unha mentalidade moi aberta, e o bispo, Monseñor Arouso, era sumamente receptivo con todo o referente ao mundo galego", recoñece Torres Queiruga, ao tempo que engade que "o feito de que a persoa que ía asumir a secretaría da revista, Engracia Vidal, traballase coma profesora na cidade departamental foi tamén determinante á hora de elixir o centro editorial de Encrucillada".

O que fora director da publicación lembra, con entusiasmo, coma os primeiros números de Encrucillada centrábanse en amosar "un cristianismo renovado, unha fe máis ilustrada e unha Igrexa encarnada na cultura galega". "Tíñamos que espertar a nosa conciencia de ser galegos e ser cristiáns facendo unha síntese das dúas cousas. E tamén abordabamos os problemas sociais da comunidade", subliña.

Malia que Encrucillada renovou xa o seu Consello de Dirección -o profesor Pedro Fernández Castelao é, dende hai unha década, o responsable da publicación-, Torres Queiruga sostén que o espírito galeguista dos comezos continúa "intacto". "Iso nunca vai mudar, é a esencia do proxecto", sinala.

A revista de pensamento cristián celebra catro décadas de vida en diálogo coa cultura e a realidade social galegas coa monografía As Letras Galegas na Encrucillada, unha recompilación de artigos publicados nas súas páxinas sobre os autores máis destacados da nosa literatura. Os dous volumes que a compoñen serán presentados esta tarde na sede da RAG (rúa Tabernas, 11), a partir das 19.30 horas, no acto conmemorativo do 40 niversario da publicación.