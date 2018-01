Ellen Pompeo seguirá al menos dos temporadas más en 'Anatomía de Grey'

La protagonista de Anatomía de Grey, Ellen Pompeo, firmó por dos temporadas más de la serie que le reportarán 20 millones de dólares en promedio cada una, anunció la actriz, que considera que la igualdad de trato con los hombres es uno de los grandes problemas a resolver en Hollywood.

Lanzada en 2005, la serie médica que se desarrolla en un hospital imaginario en la ciudad estadounidense de Seattle superó recientemente los 300 episodios y aún mantiene buenos números de audiencia.

Ellen Pompeo explicó a la revista especializada The Hollywood Reporter que su nuevo contrato prevé un salario de 575.000 dólares por episodio para las temporadas 15 y 16, así como un bono por la firma e incentivos, para un total de más de 20 millones de dólares por temporada. Consultado por la AFP, ABC confirmó el acuerdo por dos temporadas más pero no hizo ningún comentario sobre esta cifra, que convertiría a Meredith Gray, heroína de Anatomía de Grey, en la actriz de televisión mejor pagada para una serie dramática.

"La serie continuará mientras Ellen quiera", declaró a The Hollywood Reporter Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey y nombre de referencia de la producción de contenido televisivo, que firma también las series How to Get Away With Murder y Scandal. "Tengo 48 años ahora y finalmente llegué al punto en el que me siento cómoda pidiendo lo que merezco, que es algo que ocurre con la edad", dijo Ellen Pompeo, quien firmó un contrato exclusivo con ABC.