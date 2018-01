'Vivir aquí' amosará como se preparan os pratos de culler de toda a vida

O que non queira caldo, que tome sete cuncas, reza o dito popular, pero, nestes días de frío, quen lle di que non a un bo prato de culler? O programa Vivir aquí verá hoxe como se preparan os de toda a vida: o caldo, os callos, a fabada... Algúns contan con exaltación propia e todos, cando se preparan, converten a cociña nunha auténtica festa.

O espazo da Televisión de Galicia (TVG) ofrecerá reportaxes sobre o caldo que preparan en Lalín, os callos de Meis e a fabada de Lourenzá. Os reporteiros do programa tamén comprobarán como se prepara unha sopa de peixe tradicional e outra máis vangardista e, para rematar, tomarán nota dunha receita doce: a sopa de burro canso que preparan en Muíños.

'Galicia viva'

Por outra banda, o espazo Galicia viva comezará a semana con música. Hoxe, un equipo do programa cóase no estudio de ensaios do grupo A Roda. O espazo estará coa mítica formación musical que, ademais, xa está na segunda xeración de músicos e celebra os 40 anos da formación.

Noutra das conexións, o programa visitará a clínica Ollo Piollo, un establecemento que ofrece os servizos de prevención e eliminación de piollos, a través de distintas técnicas naturais.

Por último, Galicia viva irá ata Allariz onde visitará o ecoespazo O Rexo para saber como fan o seu famoso queixo e ver como se crían os cordeiros de onde sae esta exquisitez.