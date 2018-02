El coruñés Agustín Fernández Mallo gana el Premio Biblioteca Breve con 'Trilogía de la guerra'

El escritor coruñés Agustín Fernández Mallo ganó hoy el 60 Premio Biblioteca Breve 2018 de Seix Barral, dotado con 30.000 euros, con la novela 'Trilogía de la guerra', que plantea la red social más grande que existe y que une a vivos y muertos, de manera que todas las personas están conectadas con un muerto de alguna guerra, anunció el jurado.

La novela, que saldrá a la venta el 6 de marzo, propone a tres protagonistas unidos por conflictos del pasado: la isla gallega de San Simón, que albergó un campo de concentración en la Guerra Civil; los Estados Unidos de los 60 -hundidos por Vietnam- y la costa francesa de Normandía en el momento cumbre de la II Guerra Mundial.

Fernández Mallo aseguró hoy que la novela -con cinco años de trabajo a sus espaldas- es calidoscópica y que funciona en red con muchos disparadores y enlaces a diversos lugares: "No solo hay una red, sino que hay un calidoscopio que lo giras y aparece otra imagen", señaló.

El autor coruñés destacó que en sus páginas hay enlaces hacia el siglo XX y hacia la antropología, además de mucha reflexión sobre qué son los vivos y qué son los muertos, ya que para él "los muertos nunca están muertos del todo, ni los vivos totalmente vivos", sino que ambos se comunican constantemente.

"La mayor red social no es ninguna de internet, sino la que une a vivos y muertos", agregó Fernández Mallo, quien viajó como invitado a la restringida isla de San Simón, y allí se sintió sobrepasado por su historia, y encontró que sus referentes culturales no habían dado explicación a lo que el escritor estaba experimentando allí.

De esa experiencia empezó a escribir algo y situó a un personaje viajando solo a la isla y encerrándose allí durante un mes, una historia que después le llevó a otros lugares: desde Normandía hasta Nueva York, pasando por todos los Estados Unidos, en una reflexión sobre la contemporaneidad.

La primera parte del libro se titula 'La isla de San Simón (Combustibles fósiles)', en relación a los muertos que todavía son energía; la segunda lleva el título de un verso de la canción de David Bowie 'Mikey Mouse ha crecido y ahora es una vaca' sobre el crecimiento del imaginario norteamericano hacia "lo semimonstruoso", y la tercera parte se llama 'Normandía (Los amos de la noche)', en un viaje por la accidentada costa normanda donde murieron 100.000 hombres.

En esta trilogía contiene una reflexión sobre qué es Europa y qué es la Unión Europea: "Es el primer macroestado formado sin violencia y con los mecanismos propios del postmodernismo: la publicidad y la seducción", sintetizó el escritor coruñés.

Su teoría parte de que quienes conforman la Europa de hoy no han visto la muerte más que de refilón con los atentados del 11-S y con la presencia de refugiados sirios, "ya que lo único que mantiene expulsado a la publicidad es la muerte".

Otro de los temas que plantea es el de la basura y el reciclaje, y qué habría sido de la civilización actual si los griegos y los romanos lo hubieran reciclado todo: "La Historia la podemos reciclar en el afán de reciclarlo todo?, ¿y los sentimientos? , ¿y el propio cuerpo?", planteó el autor, que pone esta reflexión en boca de una especie de Salvador Dalí, en Central Park.

Nacido en A Coruña 1967, Agustín Fernández Mallo es licenciado en Ciencias Físicas, especialista en Radiofísica Hospitalaria, profesión que desarrolló durante veinte años; entre sus novelas figuran 'Nocilla Dream, Nocilla Experience','Nocilla Lab', 'El hacedor (de Borges), remake' y 'Limbo'.

La editora Elena Ramírez detalló la participación en el concurso de 698 manuscritos, "una cantidad alta" que tuvo como aliciente el 60 aniversario del premio, y aunque destacó la presencia de la novela realista y testimonial, llamó la atención sobre la proliferación de novelas con estructura de "puzzle cultural".