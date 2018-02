La gripe provocó más de 2.100 ingresos y 107 muertes en lo que va de temporada en Galicia

La gripe sigue ocupando camas de hospital y sus complicaciones continúan elevando la cifra de fallecidos. Desde el principio de esta temporada, el pasado octubre, hasta el 4 de febrero, cuando culmina la última semana analizada por la Consellería de Sanidade en el informe difundido ayer, un total de 107 personas fallecieron por la enfermedad en la comunidad gallega y, de ellas, a pesar de que el pico de la dolencia ya pasó, 26 lo hicieron a lo largo de la última semana, que supondría la cifra más alta desde que arrancaron los boletines de vigilancia.

De forma paralela, las hospitalizaciones no dejan de crecer y superan ya en un 10% a las registradas durante toda la temporada pasada. En total, han precisado atención en cama en algún centro sanitario de la comunidad un total de 2.141 pacientes, explican desde Sanidade, mientras que el año pasado precisaron ese tipo de cuidado un total de 1.951, según el balance final publicado por el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña.

Lejos de decrecer, las últimas estadísticas aportadas ponen de manifiesto que un total de 427 enfermos permanecen ingresados por la gripe y sus complicaciones en un hospital del Sergas en la actualidad.

De hecho, si bien durante las cuatro semanas previas el número de llamadas al 061 por gripe y otras infecciones respiratorias agudas sirvió al Sergas para constatar un "descenso" en la enfermedad, en esta ocasión la tendencia se califica como "estable", mientras que la intensidad continúa baja. No obstante, en los registros de Atención Primaria se sigue notando un "descenso" con respecto a la semana previa.

Lo que vuelve a destacar la Consellería de Sanidade en su informe semanal sobre las situación de la gripe es el elevado porcentaje de ingresados y fallecidos que tenían recomendada la vacuna antigripal y sin embargo no la habían recibido. En ese sentido, apuntan desde la Xunta, estaba indicada en nueve de cada diez pacientes ingresados y la mitad de ellos no se la habían puesto. En lo tocante a quienes fallecieron, la recomendación de inmunización era generalizada: todos tenían aconsejado protegerse, bien por edad o bien por contar con factores de riesgo para tener una gripe complicada, pero de 46 de los 107 no estaban vacunados.

Por otro lado, la gripe protagonizaba ayer también el Venres Epidemiolóxico. El informe, que publica semanalmente la Dirección Xeral de Saúde Pública, llama la atención sobre el hecho de que la gripe de esta temporada tiene "una particularidad que no se había observado en Galicia, por lo menos, desde la temporada 1995-1996, que es el predominio del virus de la gripe B". Por otra parte, el AH3N2, que afecta más a personas mayores, supuso uno de cada tres casos de los registrados hasta el momento en la comunidad gallega.

Asimismo, la Consellería de Sanidade indica que los sistemas de vigilancia mostrasen el pico de la onda en la semana 52 de 2017 (la última del año). No obstante, añaden que el sistema de vigilancia habilitado desde Atención Primaria no mostró "un claro descenso" de la onda de gripe hasta la cuarta semana de enero. Fue tras las Navidades cuando los hospitales registraron un repunte de ingresos.