El secreto del triunfo de Amaia

Amaia Romero es la concursante con la personalidad más fuerte, espontánea, educada y la que más ha destacado por su voz desde el comienzo de Operación Triunfo 2017. Son muchas las características que se podrían destacar de la ganadora. Pero ¿qué hay realmente detrás del éxito de Amaia?

Hace apenas unos días que los concursantes están fuera de la Academia y ya se sabe que su hermano, Javier Romero, ha estado durante los tres meses que ha durado el concurso formándose para ser su representante. El hermano mayor de Amaia se ha informado de los contratos que se hacen en la industria, de los precios que se fijan, de los cachés... Y es que Amaia ha demostrado ser una persona muy familiar y dejarse aconsejar por todos ellos, que también son músicos: sus padres tienen estudios musicales y tocan instrumentos como la guitarra, el piano y la flauta travesera, y sus tíos han formado parte de grupos, al igual que su hermano.

En más de una ocasión la propia cantante ha confesado que la cultura musical adquirida durante sus años de estudio, es debido a la influencia de su hermano, desde los Beatles hasta El Kanka con su famoso Lo mal que estoy y lo poco que me quejo: "Sé lo que sé gracias a mi hermano".

"Todos los días me sentaba en su mesa y me enseñaba canciones. También mi hermana me ha enseñado muchas cosas", reconocía la ganadora de OT durante el concurso. Es más, el regalo de Reyes que Amaia recibió en la Academia fue una mandolina, instrumento que ya tenía su hermano y a ella le hacía ilusión tener, al igual que otros que ya tenía anteriormente. Si los diferentes registros que conoce, y los instrumentos que toca, es gracias a su hermano, esto lleva a plantarse una pregunta: ¿Amaia debe el éxito a su hermano?

En cualquier caso, no cabe duda de que no existe mejor opción para representar a la cantante que su hermano, que es quién más la conoce.

Es posible que su éxito se deba, en parte, a lo que su hermano le ha enseñado, pero no su fama. La gran voz que tiene, nadie lo puede negar, y su recorrido por el mundo de la música lo demuestra.

Amaia participó en el campamento de verano musical Camp Rock, creado después del éxito de la famosa serie que se emitió en Disney Channel; aunque no fue la única, su compañero Roi también participó. Además estuvo en el programa de El número uno en el que la propia Mónica Naranjo la rechazó. Es más, ha confesado que agradece a la cantante que lo hiciera, porque así ha podido vivir la experiencia de Operación Triunfo.

Pero además, conoció a los actuales Reyes de España, a los que dejó impresionados con su habilidad tocando el piano durante un acto público.