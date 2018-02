Sanidade justifica la precariedad de médicos interinos porque "cubren ausencias cortas"

La Consellería de Sanidade justifica la precariedad laboral que sufren los médicos interinos porque "cubren ausencias cortas" de los facultativos con plaza por "bajas, vacaciones y días de libre disposición". Eso sí, defiende que "es absolutamente escrupulosa en el cumplimiento de la normativa de contratación de personal" y rechaza que haya médicos que trabajen 31 horas seguidas entre consultas y guardias, lo cual es ilegal.

Facultativos que cubren bajas en Atención Primaria denunciaron a este periódico que el Sergas les ofrece, a sabiendas de que no puede, encadenar consultas en el centro de salud con guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC) hasta sumar 31 horas seguidas trabajando. Algunos médicos las aceptan y otros, no.

Sanidade explica que haya médicos que firmen en año y medio un centenar de contratos porque es de las pocas áreas de la Administración que intenta cubrir todas las ausencia de su personal. Defienden que en el Sergas se firman "anualmente miles de contratos temporales" para "garantizar el correcto funcionamiento de los centros sanitarios, respetando el derecho de sus trabajadores, en cuanto a libranzas, vacaciones o bajas laborales". Ante las críticas de los médicos sustitutos, porque no se cotiza por ellos los fines de semana y porque no tienen derecho a vacaciones pagadas por ser tan cortos los contratos que firman, e departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña "reconoce el esfuerzo del personal de las listas de contratación". También asegura que sus contratos se hacen "garantizando la transparencia, mérito y capacidad". "El Sergas cumple rigurosamente el pacto que regula estas contrataciones, y que es renovado periódicamente con el consenso y el seguimiento continuado de los sindicatos". Hay facultativos que denunciaron sus precarias condiciones laborales bajo nombre ficticio porque luego Sanidade no les llama.

Los médicos interinos saben que están para cubrir bajas, y que éstas pueden ser de días, semanas o meses, pero reclaman al Sergas "una mejor gestión de los recursos humanos". "¿Por qué la baja de un médico se cubre con cinco doctores?", se pregunta una afectada.

Sanidade explica que trabaja por la estabilidad de sus empleados. "De ahí la aprobación de unas oposiciones con 1.616 plazas y la dotación de 365 plazas a mayores en los presupuestos de 2018", afirma. De las 1.616 plazas, 158 serán para médicos de familia. Y de aquí a 2020, la Xunta prevé convocar hasta 5.000 plazas en la sanidad pública para rebajar la temporalidad en toda la plantilla.