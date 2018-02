Médicos gallegos alertan de que la precariedad laboral de los sustitutos perjudica al paciente

"Nos enfrentamos a un problema laboral, pero también a un problema de la calidad asistencial que los pacientes reciben en la sanidad pública gallega", advierte el presidente del Consello Galego de Médicos, José Luis Jiménez, quien urge al Sergas medidas para poner fin a la precariedad laboral de los médicos que en Galicia hacen sustituciones. Recuerda que hace año y medio los médicos ya pusieron encima de la mesa una batería de propuestas para mejorar la Atención Primaria. Sanidade aceptó algunas, pero aún aguardan por su aplicación. "La Administración va muy lenta", se lamenta.

Los médicos temporales en los centros de salud denuncian que en dos meses pueden firmar más de 50 contratos, que trabajan de lunes a viernes y luego se van al paro sin cotizar los fines de semana, que cada día atienden pacientes en un centro de salud diferente, que no tienen derecho a vacaciones pagadas por la duración tan corta de sus contratos, ... Ante este relato, el también presidente del Colegio de Médicos de Ourense denuncia que en estas condiciones estos doctores sólo pueden "prestar una atención para salir del paso". "En algunos centros de salud los llaman arregleitors, en plan que van arreglando, tirando para adelante", comenta. Añade: "Si no conocen al paciente, y no tienen tiempo para ver su historial, es lo único que pueden hacer, tirar para adelante, y así se piden más pruebas de las necesarias, se deriva más gente a urgencias, y se colapsa el servicio...".

"Es intolerable que un paciente sea atendido por tres médicos en una semana, y sucede", asevera José Luis Jiménez, quien pide a la Consellería de Sanidade que se "ponga las pilas" y dedique "fondos suficientes para mejorar la Atención Primaria", "por el bien de sus trabajadores y de los pacientes".

El presidente del Consello Galego de Médicos también apunta "lo incomprensible" que resulta el trato dado a los médicos, cuando "faltan médicos, y van a faltar más". "Necesitamos doctores, y se van a otras comunidades y otros países porque les ofrecen estabilidad laboral y mejores sueldos". Jiménez no entiende por qué Sanidade se lamenta de la falta de facultativos pero luego no hace nada por retener a los que se forman en Galicia. "En otras autonomías ofrecen contratos de un año o de seis meses, y aquí tienen que encadenar contratos de días y semanas y suspirar porque les toque cubrir una baja larga de enfermedad de un compañero", explica el también representante de los médicos de Ourense.

"Al Sergas le propusimos que a los que médicos que terminan el MIR les ofreciera un contrato de continuidad, de un año o seis meses, a cambio de ir cubriendo las bajas que se produzcan, pero nos dijeron que no podían por cuestiones legales", expone Jiménez.

EL CASO DE DIANA

