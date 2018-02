Más de 900 médicos y enfermeros de los PAC piden al Sergas una "mejora" de las condiciones laborales

Unos 400 profesionales de enfermería y medicina de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de toda Galicia se concentraron esta mañana en Santiago ante la Consellería de Sanidade para reclamar una mejora de las condiciones laborales en unos espacios que ya acaparan seis de cada diez urgencias y cuyo uso crece un 11 por ciento desde 2011. Los trabajadores, que representan a un colectivo de unos 1.200 empleados en la comunidad, presentaron una hoja con reivindicaciones que firman 900 de ellos y por ahora han conseguido un compromiso del Sergas para constituir una comisión técnica que estudie sus reclamaciones.

Entre ellas se encuentra la paridad de médicos y enfermeros, ya que puede darse la ocasión en que el primero tenga que ejercer tareas de los segundos cuando estos faltan; suprimir de los criterios económicos la derivación hospitalaria; el pago total de los complementos de nocturnidad y festividad con carácter retroactivo desde 2010 (ahora no cobran un 20%); que no se incremente la jornada laboral efectiva de las 1.451 horas anuales a 1.570 con la "excusa de que no hay sustitutos", sobre todo del personal médico; o, entre otras, que se realice un "cómputo adecuado" de las incapacidades temporales y permisos retribuidos, que ahora deben recuperarse en parte, denuncian.



Menores sueldos que en centros de salud

Los profesionales de los PAC denuncian unas condiciones mayores de penosidad y menores sueldos, que pueden rondar los 200 euros mensuales, aunque depende "de muchos factores", apuntan. No cobran, como los facultativos que ejercen en los centros de salud, complemento por número de tarjetas pese a que una noche de guardia pueden tener hasta "20.000 cartillas potenciales", como señala Elisa Ausín, del PAC de O Porriño, que ejerce de portavoz de sus compañeros de Pontevedra. Esta médica de familia explica que mientras en un hospital los profesionales que trabajan a turnos hacen un máximo de 60 noches al año, en su caso realizan de "80 en adelante". "Pensamos que nuestras reivindicaciones", que otro facultativo, de Tui, Carlos Gabián, resume en "más medios y más recursos", "son justas y en aras de mejorar la calidad asistencial", asegura.