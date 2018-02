Los gallegos mejoran el selectivo, pero están por debajo de la media en seis materias obligatorias

El año pasado se estrenaba el nuevo examen de acceso a la universidad entre críticas de los alumnos por la "incertidumbre" que habían vivido hasta que se determinó con exactitud. No obstante, el desempeño que mostraron en las pruebas, que al final fueron muy parecidas a las que reemplazan, no difiere demasiado de sus compañeros de convocatorias anteriores. Porque los preuniversitarios gallegos que estrenaron el año pasado la Avaliación de Bacharelato para o Acceso Á Universidade (ABAU) continúan a la cola en nota media en general y en seis de las ocho materias obligatorias (incluidas las cuatro troncales de modalidad, de las que se elige una en función del tipo de Bachillerato cursado) en particular están por debajo de la media estatal.

De ese modo, los bachilleres gallegos tienen que conformarse con el penúltimo lugar del Estado si se analiza la nota media global obtenida en concreto por los aspirantes en la cita de junio de 2017 (un 6,19 frente al 6,38 estatal y al 6,86 de Canarias, los más puntuados), solo por delante de los jóvenes de Baleares, exactamente igual que ocurría el año anterior. Además en seis de ocho materias cuyo examen es ineludible (según modalidad) en la denominada parte obligatoria están por debajo del desempeño medio del país. Solo se salvan Inglés (el resto de las lenguas no llegan al 1% de examinados) y Fundamentos del Arte en el caso de su modalidad, que consiguen superar la calificación media del Estado.

Lo permiten constatar los datos difundidos por el Ministerio de Educación sobre los resultados obtenidos en el estreno de la ABAU, que de entrada ya sitúan a Galicia de cuarta por la cola en porcentaje de aprobados: lograron superar la cita de junio el 91,3% de presentados. Además, la estadística desvela que la mejoría de la calificación media que se produce en cuatro asignaturas de la parte obligatoria (las que se pueden comparar con años anteriores, porque, por ejemplo, Historia de la Filosofía se vio reducida a quien quiso escogerla en la fase específica, para subir nota) no basta para que los estudiantes gallegos dejen atrás a sus homólogos del resto del Estado.

Los gallegos merecieron una nota inferior a la media estatal en: Lengua Castellana (6,34 frente a 6,45); Lengua Cooficial (5,77 frente a 6,46); Historia de España (6,09 frente a 6,16); Matemáticas (6,22 frente a 6,26); Latín (6,22 frente a 6,65) o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,78 frente a 6,05). Mejora la posición con respecto al año anterior en Matemáticas o Historia de España.

El año pasado una investigadora de la Universidad de Valladolid, Cristina Rueda, indicó que el contraste entre el buen desempeño en PISA de Galicia y Castilla y León y el hecho de que sus estudiantes queden rezagados en las pruebas de acceso a la universidad y saquen menos sobresalientes no se debe a un problema capacidad o de formación, sino a que la selectividad en estas autonomías es más "exigente". Consideraba que la prueba de acceso a la universidad consiste en "17 diferentes temarios, exámenes y correcciones".