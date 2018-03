"Las mujeres somos nuestra principal barrera a la hora de lanzarnos a emprender"

Que la mujer crea en sí misma y pueda alcanzar cualquier meta laboral que se proponga es el objetivo de Womenalia, la primera red social para mujeres profesionales. Puesta en marcha hace siete años por María Gómez del Pozuelo, su cometido no es otro que dar visibilidad al talento en femenino en el terreno empresarial, y para ello, insiste, se precisa una revisión de los horarios laborales, una política de cuotas -llegado el caso- y, por supuesto, la implicación masculina. "Para conseguir un mundo paritario, necesitamos el apoyo de los hombres, que crean en nosotras y sean conscientes de las desigualdades que todavía hoy vivimos en todos los aspectos de la sociedad. Solamente estando todos juntos podemos cambiar las cosas y necesitamos que este cambio sea una realidad", recalca. El martes estará en la jornada eWoman Coruña para compartir su experiencia con los asistentes y defender que "no se puede prescindir del 50% del talento mundial", y más cuando éste supera el índice de productividad y reduce el porcentaje de fracaso. "Las mujeres, incorporándonos en equipos diversos, incrementamos la productividad en un 18%, y esto tiene un impacto claro en la cuenta de resultados de las compañías", reivindica.

- ¿Qué es Womenalia y a quién va dirigida la red?

-Womenalia es hoy la primera red de networking mundial de mujeres profesionales que hablan español. Comenzamos nuestra andadura con la misión de ayudar a las mujeres a impulsar su carrera profesional y, en la actualidad, tenemos la globosfera más grande de España en mujer profesional, con 2.200 blogs. Nuestra red pone en contacto a perfiles de mujeres con intereses y necesidades afines con un objetivo común, aumentar la visibilidad del talento femenino en el terreno empresarial. Muchos nos llaman el nuevo LinkedIn. Nuestra misión es fomentar e impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos y en la creación de empresas. Lo que queremos es que cualquier mujer que tenga un sueño y quiera conseguir una meta pueda hacerlo. Da igual que sea una secretaria, una enfermera o una directora general.

- ¿En qué se diferencia Womenalia de otras redes sociales profesionales?

-Además de crear un perfil personal en el que los usuarios pueden añadir su currículum, en Womenalia ofrecemos una enorme red de contactos, manuales y guías para que las usuarias sepan si tienen o no el perfil de emprendedora y qué pasos deben seguir para poner en marcha un proyecto. Ponemos a su alcance todas las herramientas que pueden necesitar para alcanzar sus metas profesionales.

- ¿Con cuántas usuarias cuenta, en la actualidad, la red?

-Somos alrededor de 300.000 en la plataforma tecnológica Womenalia, pero en todas las redes constituimos un movimiento que engloba ya a cerca de medio millón de mujeres. Cuantas más seamos, más posibilidades habrá de cambiar las cosas. Y también son muy bienvenidos los hombres, porque nosotras ya sabemos cuál queremos que sea ese cambio, pero ahora se lo tenemos que contar al oído a ellos y a quienes dirigen las compañías, para que nos tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo los procesos, establecer posiciones, determinar los incrementos salariales, etc.

- ¿Cuáles son los sectores más demandados por las usuarias y cuáles ofrecen más oportunidades laborales?

-La era digital ha transformado el mercado laboral. Las profesiones relacionadas con la tecnología y los datos ofrecen mayor número de oportunidades laborales: ingenierías, informática, matemáticas, análisis de datos, también profesiones relacionadas con la comunicación, el marketing y las ventas. Big data, cloud computing o marketing de contenidos son conceptos que ya se han colado en nuestro día a día y que marcan la nueva tendencia profesional.

- ¿En qué andaba usted cuando surgió la idea de fundar Womenalia?

-Tenía una carrera de ejecutiva muy importante, con muchísimo éxito, en multinacionales americanas, la última AIG, de la que estoy muy orgullosa, pero fue una de las empresas que se llevó por delante el crac de 2007. Entonces decidí dar un cambio. Me creía el ombligo del mundo, una súper directiva, me lancé a emprender, y me pegué una torta catastrófica. Ahí sí que aprendí una lección de vida enorme, pero de una manera muy positiva, porque al final lo que hice fue coger un papel y apuntar qué fallos no debería repetir, aunque algunos los he repetido en Womenalia.

- ¿Lanzarse al emprendimiento en España ha sido el mayor reto de su carrera profesional?

-Sin lugar a dudas.

- ¿Alguna vez se ha sentido discriminada en el ámbito profesional por el hecho de ser mujer?

-Nunca, y es una situación que jamás he vivido en mi entorno profesional. De hecho, he de reconocer que cuando empezamos a hablar de Womenalia no tenía ni idea de que las mujeres teníamos tantos problemas a nivel laboral. Sin embargo, este proyecto se ha convertido en la gran misión de mi vida.

- Como profesional que supo reinventarse y sacar adelante, con éxito, su propio negocio, ¿cuáles cree que son las principales dificultades de las mujeres a la hora de emprender?

-Las mujeres somos nuestra principal barrera. No creemos en nosotras, hemos perdido nuestra capacidad de soñar, nos da miedo... algo absolutamente normal, porque con tantas cargas personales que no tenemos tiempo. Una mujer que trabaja, y que luego, al llegar a su casa, tiene que hacerse cargo de sus hijos, si es que los tiene, o del cuidado de sus mayores, acaba rendida, agotada. ¿Cómo va a emprender? Por otro lado está la barrera de la seguridad. A las mujeres, en España, nos gusta más trabajar para una compañía y tener una nómina todos los meses. Siempre pensamos en los demás, en tener algo seguro, y el emprendimiento, insisto, nos da mucho miedo. Es un paso complejo, pero de eso hablaremos también en eWoman.

- ¿Hay diferencias en el modo de emprender entre hombres y mujeres?

-Se emprende exactamente igual. Donde sí hay una diferencia radical es en las ideas de emprendimiento de las mujeres, que en el 80% de los casos solucionan problemas para las mujeres, y en el importe que consiguen por parte de los inversores. De cada cien compañías, la probabilidad de que salga adelante por parte de una mujer es un 63% superior.

- ¿Qué recomendaciones daría a una mujer que esté pensando en montar su propio negocio, pero que le cueste dar el paso?

-Que sea una persona con una determinación y una perserverancia muy por encima de la media; que le apasione lo que va a hacer y que la parte económica la tenga medio cubierta en los próximos dos años, o que se la cubran inversores, para que no sea un drama personal y familiar; que, al hacer el plan de negocio, le incremente los gastos un 25% y le quite a los ingresos un 20%, porque las cosas nunca son como uno las había planeado; y que no tenga miedo a fracasar, porque el fracaso es un aprendizaje enorme.