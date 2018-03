La película 'Dhogs', favorita en los Mestre Mateo, que se entregan hoy en A Coruña

El thriller en gallego Dhogs para como favorito en los XVI Premios Mestre Mateo, que se entregan esta noche en el Palacio de la Ópera de A Coruña, al acaparar un total de 17 nominaciones en 14 categorías, entre ellas mejor largometraje, mejor interpretación protagonista, para Iván Marcos y Melania Cruz, y mejores actores de reparto, para María Costas, Antonio Durán Morris, Carlos Blanco y Miguel de Lira. La ópera prima de Andrés Goteira se alzó con el galardón en la categoría de Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Split y compitió en el pasado Festival de Sitges.

En número de nominaciones, siguen a Dhogs la adaptación de la novela de Manuel Jabois A estación violenta, con ocho; la serie O final do camiño y la película Os fillos do sol, con siete cada una; la serie Serramoura, con seis; y las películas Juana de Vega, vizcondesa do arado y Trinta lumes, con cinco.

En el área de mejor largometraje, están nominadas A estación violenta, Os fillos do sol y Trinta Lumes, además de la ya mencionada Dhogs.