eWoman Coruña visibiliza el éxito femenino en el mundo empresarial

"Los que tenéis hijas, ¿estáis educando a princesas o a reinas?", preguntó a los participantes la ingeniera industrial Lucía Gregorio, adjunta a la Dirección de Redegal y experta en TIC y fondos europeos. "Solo hay un 30% de mujeres en los puestos TIC. ¿Creéis que es porque no valemos o porque no hay? Es porque no hay. Las tecnologías también son cosas de chicas, y como casi todo va a ser TIC en el futuro, empecemos ya", reclamó.

Tras un descanso y antes de la última ponencia de la jornada, los asistentes al eWoman participaron en un roleyplay -organizado por Usoa Arregui, Ignacio Alonso y Alfredo Julià de Different Coaches- en el que se buscaba reflexionar sobre lo que supone el éxito para cada uno y cuales son los ingredientes para conseguirlo. A través de unas fotografías y divididos por grupos, los asistentes tuvieron que manifestar qué historia de éxito les evocaba cada imagen y concluir qué aspectos había en común entre cada una de esas historias con el objetivo de crear una receta genérica sobre qué cuestiones se deben tener para llegar al éxito, una fórmula que después los coaches pidieron a cada mujer que adaptasen a ellas mismas. "Cada una debe hacer su propia receta y ver qué ingredientes precisa y cuanto de cada uno", señalaban, tras recordar que los ´ingredientes´ claves para tener éxito, según el resultado del juego, fueron "el amor, la libertad, la generosidad, la igualdad o el cambio". Tras el juego, la última ponente en contar su experiencia fue la fundadora de la red social Womenalia, María Gómez del Pozuelo, quien dejó claro desde un inicio su mensaje: "Nosotras podemos" y como muestra enumeró algunas de las cualidades profesionales de las mujeres: "Multitareas, empáticas, firmes, transmitimos energía, autoexigentes o aportar equilibrio". Del Pozuelo instó a que cualquier mujer que se plantee un reto, ya sea profesional o personal, realice un plan para lograrlo. "Durante 21 días tenemos que proponerlos no quejarnos y pensar siempre en positivo, anotar lo que nos hace sentir bien y mal, titular el plan, escribirlo y detallar cual es el objetivo que queremos lograr y por qué, compartirlo con los demás y tras estos 21 días intentar ponerlo en marcha". Estos son solo algunos de los consejos que María Gómez del Pozuelo dio a las asistentes para que los retos se conviertan realmente en metas y no solo "en deseos".