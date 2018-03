La jornada eWoman Coruña visibiliza el éxito femenino en el mundo empresarial

Compartir experiencias para hacer más visible la presencia de mujeres de éxito en el mundo empresarial y, concretamente, en el entorno digital y tecnológico. Con esta premisa se desarrolló ayer, en el Hotel María Pita, eWoman Coruña, un encuentro organizado por Prensa Ibérica y LA OPINIÓN en el que siete mujeres expusieron sus vivencias y su trayectoria ante un centenar de participantes. El talento, mezclado con la pasión por el trabajo, la persecución de metas concretas y una cuidada planificación, conforman la estrategia para desarrollar carreras de éxito sin renunciar a una vida personal, segñun destacaron las ponentes..

La periodista Mayte González, directora y presentadora del programa Hoy por Hoy en Radio Coruña, fue la encargada de introducir el acto, aportando cifras demoledoras sobre la desigualdad laboral de la mujer, todavía mayor en el ámbito tecnológico. "Hoy es el día de la palabra en femenino", destacó González, quien recurrió a términos como "valentía, innovación, profesionalidad y entrega" para referirse a las siete ponentes, mujeres que, reiteró, "destacan por su trayectoria".

A continuación, la directora de LA OPINIÓN, Carmen Merelas, dio la bienvenida a los asistentes y, tras recordar que este diario es el único de Galicia dirigido por una mujer, destacó la necesidad de llevar a cabo jornadas como eWoman Coruña para dar "visibilidad a la trayectoria de las que rompen el techo de cristal".

La cofundadora de Imaxin Software, Luz Castro, fue la encargada de abrir las ponencias desmontando el mito de que las mujeres y la tecnología "no se llevan bien". Para ello, hizo un breve repaso de su prolífica trayectoria, que incluye reconocimientos de la talla del Premio Ada Byron por su implicación en la defensa de la Ingeniería Informática, y reivindicó la figura de mujeres pioneras en el ámbito de la informática que, sin embargo, son grandes desconocidas para el público en general, como la propia Ada Byron, primera programadora de la historia; Hedy Lamarr, coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitió las comunicaciones inalámbricas de larga distancia, es decir, la red Wifi; Ángela Ruiz Robles, precursora del libro electrónico; Grace Hooper, creadora del primer compilador para un lenguaje de programación; o Margaret Hamilton, que dirigió el equipo de desarrollo del software que hacía funcionar los ordenadores de las naves del programa Apolo de la NASA, entre otras.

Berta Lema, asesora de la Fundación Mujeres, centró parte de su intervención en "poner sobre la mesa que las mujeres somos más que nuestro trabajo". "Para mí el éxito es poder hacer lo que me gusta, pero también tener vida", resaltó Lema, quien además explicó a los asistentes las principales líneas de trabajo de la Fundación Mujeres, una organización que, subrayó, persigue "un objetivo claro y concreto". "La igualdad real y efectiva", subrayó, antes de mencionar algunos de los proyectos puestos en marcha con el apoyo de esa entidad, como la plataforma Galejobs, la productora Danga Danga, la agencia de publicidad Mediatika Group o la librería Berbiriana.

La gerente del centro comercial Marineda City, Ana López, tituló su ponencia con una cifra, 217, en referencia a los años que tardarán las mujeres en ganar lo mismo que los hombres, según las estimaciones del Foro Económico Mundial (FEM). Tras hacer referencia a los logros alcanzados en los últimos años en materia de igualdad y plantear los retos más urgentes en ese ámbito, López abogó por identificar los prejuicios que perpetúan el sexismo. "No estamos ante un problema de hombres o de mujeres, es un problema de la humanidad, y ellos también tienen que ser parte de la solución", recalcó.

Gelines Romero, responsable desde hace tres años del Área Social y RSC del Deportivo, destacó que el club coruñés trabaja desde hace tiempo para marcar la diferencia en este ámbito. "La presencia de mujeres en el Deportivo es cada vez mayor. El máximo exponente es el equipo femenino, pero es solo la cúspide del trabajo y el compromiso del club con la igualdad", subrayó.

"¿Princesas o reinas?"

"Los que tenéis hijas, ¿estáis educando a princesas o a reinas?", preguntó a los participantes la ingeniera industrial Lucía Gregorio, adjunta a la Dirección de Redegal y experta en TIC y fondos europeos. "Solo hay un 30% de mujeres en los puestos TIC. ¿Creéis que es porque no valemos o porque no hay? Es porque no hay. Las tecnologías también son cosas de chicas, y como casi todo va a ser TIC en el futuro, empecemos ya", reclamó.

Tras un descanso y antes de la última ponencia de la jornada, los asistentes participaron en un roleplay -organizado por Usoa Arregui, Ignacio Alonso y Alfredo Julià de Different Coaches- en el que se buscaba reflexionar sobre lo que supone el éxito para cada uno y cuales son los ingredientes para conseguirlo. A través de unas fotografías y divididos por grupos, los asistentes tuvieron que manifestar qué historia de éxito les evocaba cada imagen y concluir qué aspectos había en común con el objetivo de crear una receta genérica sobre qué es el éxito.

La última ponente en contar su experiencia fue la fundadora de la red social Womenalia, María Gómez del Pozuelo, quien dejó claro desde un inicio su mensaje: "Nosotras podemos". Como muestra enumeró algunas de las cualidades profesionales de las mujeres: "Multitareas, empáticas, firmes, transmitimos energía, autoexigentes o aportar equilibrio". Del Pozuelo instó a que cualquier mujer que se plantee un reto, ya sea profesional o personal, realice un plan detallado para lograrlo. "Si no será solo un deseo", indicó.

Carmen Merelas, hizo entrega al final de la jornada de la recaudación lograda con las inscripciones a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña (Afaco).