El viaje de Eliza Brichto a Zara

Eliza Brichto, la niña que escribió una emotiva carta para posar como modelo de ropa de chico en el catálogo de Zara Kids, ha visitado Galicia para conocer de cerca los secretos de una firma de moda que venera. Fue a principios del mes de marzo cuando esta pequeña británica llegaba a las instalaciones de Inditex en Arteixo después de que la multinacional de Amancio Ortega cursase una invitación VIP para que ella y su madre conociesen de cerca la compañía.

"Ha sido una gran visita a Zara", explica Jess Brichto, madre de la pequeña aspirante a modelo, en un post publicado en su perfil de Facebook. "Nos han tratado como VIP, ella (por Eliza) ha conocido a los diseñadores, le han enseñado la fábrica...", cuenta una emocionada madre junto a una imagen en la que se puede ver a una emocionada Eliza.

La historia de Eliza Brichto dio la vuelta al mundo y se convirtió en todo un acontecimiento en las redes sociales después de que el diario británico Daily Mail publicase la carta de esta pequeña escrita a mano en la que declaraba no entender la razón por la que solo salen chicos en el catálogo de ropa de niño y, de paso, se ofrecía para posar como modelo en el mismo.

"Nos dijeron que les gustaba la idea", explica la madre de Eliza en el mensaje de su muro de Facebook, "pero que no podían tomar ninguna decisión o comprometerse". De hecho, la política de contratación de modelos infantiles deja bien claro que todos los niños que aparezcan en las fotos de las marcas de Inditex se contratarán a través de agencias especializadas.

"Lo más importante es que han tratatado muy bien a Eliza y la han hacho sentir muy especial", escribe Jess Brichto en un texto de agradecimiento hacia la multinacional gallega después de su viaje a Arteixo. Una visita que ha permitido, según información publicada por el Daily Mail, que la pequeña reciba ofertas de otras firmas de moda infantil de niño. La BBC, incluso, la ha convocado para entrevistarla e incluirla en un documental que celebra los 100 años del sufragio femenino.

"Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia", así arrancaba la carta que la pequeña de siete años escribió a la hermana mayor de Inditex y que la catapultó a la fama.

Esta es la carta que Eliza escribió, de su puño y letra, a Zara:

"Querido Zara,

Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia. Cuando tenía cuatro años miraba la ropa de Zara Girls y no me convencía la ropa de niña, pero entonces eché un ojo a la ropa de chico y me encantó. Ahora Zara Boys es el único lugar al que voy de compras. Soy vuestra fan número uno, así que por favor aceptad mi petición para ser modelo de Zara Boys.

De Eliza."

En el escrito contaba la razón por la que se vestía de chico, tal como explicaba la madre: "La pasión de Eliza por la ropa de niño pudo surgir cuando la obligué a vestirse de dama de honor cuando tenía tres años". "Una vez comentó que no le parecía justo que todos los modelos fuesen niños y que no dejasen que las niñas posasen con la ropa de ellos en sus fotos", comentó a varios diarios británicos.