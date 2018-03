Jóvenes gallegos de los que tomar buena nota

Ni una "generación perdida" ni "pasota". Al medio centenar de jóvenes reunidos ayer en Santiago para recibir los premios extraordinarios de Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas profesionales no solo se les da bien el aspecto académico, sino también romper esos tópicos, como destacaba ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al tacharlos de alumnos "excepcionales" -la "excelencia del sistema"- y al asociarles dos palabras que, indicó, "a veces" no están "de moda": "esfuerzo" y "sacrificio".

No fue el único que incidió en la cara B, las horas de estudio que no se ven pero se notan en la vida social, de los brillantes expedientes que desfilaron ayer en Santiago en el acto de entrega de galardones del curso 2016-2017 en el caso de la veintena de Bachillerato y los seis de enseñanzas artísticas profesionales y del anterior curso para los 22 titulados en FP. Los propios premiados reconocieron, como resumía ayer Iván Mosteiro Buján, galardonado en la familia profesional de Instalación y Mantenimiento, en concreto en Mecatrónica Industrial, que "genios no hay; solo esfuerzos, esfuerzos y más esfuerzos".

En su caso por partida doble, porque además de formarse con la meta de "destacar estudiando", consiguió su sueño trabajando. A costa de un precio: "Estar sin vida. Ni fines de semana ni salir de fiesta ni familiares ni nada. Tuve la suerte de que podía trabajar de noche y entonces me dediqué a trabajar de noche y a estudiar de día. Y dormir lo mínimo posible. Y así durante varios años".

Coincide en cierto modo con él Sabela Corral Canda, que cursa Derecho: "El esfuerzo personal es imprescindible, pero no vas a tener las mismas facilidades con ayuda que sin ellas". Para Corral, a la que la vocación por las leyes la acompaña "desde bastante joven", el secreto del éxito está en "mucho esfuerzo y constancia". "Siempre hay algún sacrificio. Cuando tienes que pasar muchas horas estudiando dejas de hacer otras cosas, pero es una inversión de tiempo en mi futuro".

Mientras ella pone el acento en el esfuerzo, David Búa Teijeiro - que ya había sido premio nacional de Educación al rendimiento académico del alumnado en ESO-, lo hace sobre la constancia: "Es muy importante intentar llevar todo al día". Eso, y conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno para "compensar" donde haga falta, añade.