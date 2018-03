A Real Academia recordará a Xohana Torres co gallo do Día Mundial da Poesía

Poetas de distintas xeracións e amizades da autora lerán comentarán a súa obra

A Real Academia Galega (RAG) dedicaralle o Día Mundial da Poesía a Xohana Torres. A escritora e académica de número, falecida o pasado mes de setembro, será recordada mañá nun acto literario e musical, a partir das 19.30 horas, no que poetas de distintas xeracións e amizades da autora lerán e comentarán desde unha perspectiva persoal fragmentos da súa obra. Guadi Galego e Guillerme Fernández poranlle música a esta homenaxe na que está prevista a intervención da filla de Xohana Torres, Andrea Ellacuría.

Tamara Andrés, Xosé Manuel Beiras, Berta Dávila, Xosé Luís Franco Grande, Margarita Ledo, Carlos Negro, Ánxeles Penas, Luz Pozo Garza, Ismael Ramos, Ánxela G. Abalo, Gustavo Pernas e Euloxio R. Ruibal recitarán e comentarán anacos de obras Xohana Torres, desde versos de Do sulco -o seu primeiro poemario, publicado en 1957- e un fragmento da obra teatral Da outra banda do Iberr (gañadora do Premio Castelao en 1966) ata poemas de Estacións ao mar (Premio da crítica española en 1981) e Tempo de ría (1992).

Tras a apertura do acto a cargo do presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, Marilar Aleixandre presentará o programa, que arrincará coa loanza, a cargo da poeta e académica electa Ana Romaní. O serán continuará cos recitados e as actuacións musicais.

Na última parte da celebración, será o académico Xesús Alonso Montero, director da Sección de Literatura da RAG, quen recorde a Xohana Torres.

As intervencións e os textos escolmados para o acto de mañá serán recollidos nun volume de homenaxe a quen foi unha das voces máis destacadas das letras galegas contemporáneas que medraron na posguerra.