Prejuicios de género en FP

Familias que llevan a uno de sus miembros a un lugar para su cuidado, tipo geriátrico o centro de día, "se extrañan cuando aparece un cuidador, hombre, para la atención de la persona mayor". "Si se presenta una cuidadora no pasa nada pero si es un profesional-hombre todavía hay gente que no lo asocia a ese trabajo, y me atrevo a decir que, en este caso, se sorprenden más las mujeres", explica Raquel Mariño, profesora de Pedagogía y Didáctica de la Universidade de Santiago (USC) e investigadora del Grupo gallego de estudios para la formación e inserción laboral (Gefil).

También ocurre a la inversa, en profesiones tradicionalmente masculinizadas, sigue sorprendiendo, a muchos, toparse con una mujer. Por ejemplo, chicas que han estudiado mecánica, con muy buenas notas muchas de ellas, una vez en el mercado laboral, hay casos en los que el personal del taller "les asigna tareas inferiores, tipo cambio de matrículas, limpieza de vehículos o atención en mostrador". "No ocurre en todos, evidentemente, pero ocurre, de manera que tituladas preparadas acaban realizando tareas de menor cualificación. O en caso de haber reparado un motor, por ejemplo, a la hora de la entrega al cliente no estar presente... Es una cuestión social, evidentemente, porque, en estos casos, es el propio cliente el que se siente más cómodo o confiado si el que arregla el motor es un hombre". Así describe la profesora Mariño casos de mujeres y hombres en el mercado laboral analizados para comprobar la masculinización o la feminización de ciertas ramas profesionales, esquemas que todavía se cumplen en la actualidad aunque a veces suenen a pasado.

En Balance de las necesidades formativas demandadas por mujeres que cursan o que han cursado ciclos de FP en familias profesionales masculinizadas: el caso de Galicia, la profesora Mariño, junto al profesor Antonio Rial, analizan los condicionantes formativos, laborales y sociales que impiden una igualdad real en distintos sectores del mercado. La investigación se centra "en una problemática de género que continúa fraguándose entre los planes formativos: la oferta y el acceso de las mujeres a algunos sectores profesionales".

En el gráfico con el porcentaje de hombres y mujeres por ramas profesionales se observa que el de mujeres es todavía escaso en Transporte y mantenimiento de vehículos (1,7%), Marítimo-pesquera (8,2%), Madera y mueble (6,8%), Instalación y mantenimiento (6,5%), Fabricación mecánica (2,7%), Electricidad y electrónica (4,5%) o Artes gráficas (21%). Son más en Agraria, por ejemplo: un 68,8%. Los hombres son minoría en Textil y confección (5,5%), Servicios socioculturales y a la comunidad (11,5%), Sanidad (19,2%) o Imagen y sonido (4,6%), tal y como incluyen los autores en el artículo. Aseguran que persiste la idea de que existen "ciertas ocupaciones de dominio masculino, lo que fuerza a muchas mujeres a optar por formarse en profesiones donde hay un mayor porcentaje de presencia femenina o en profesiones que socialmente se consideran adecuadas para ellas". "Esta apreciación de inseguridad ocupacional genera en el colectivo femenino una aceptación de determinadas discriminaciones como condicionamientos normales ligados a las profesiones propias de los sectores industriales", describen los expertos.

En la investigación, los autores parten de que "los estereotipos y las discriminaciones en cuanto a representación y acceso de hombres y mujeres por familias profesionales son problemáticas todavía vigentes y sin investigar con suficiente profundidad". "La igualdad entre los sexos en los entornos académicos y profesionales es una cuestión que, en pleno siglo XXI, sigue sin resolverse", explican basándose en informes previos sobre el tema. Indican también que existe "una marcada diferencia" entre el mercado laboral femenino que se promueve en el norte de Europa y el que se promueve en el sur, donde la situación de la mujer es "más desfavorable".

Explica el artículo que la elección de los estudios en la mujer sigue estando condicionada por prejuicios sociales que determinan que estas deben desempeñar, por tradición, unas profesiones y/o unas ocupaciones y no otras. "Por consiguiente, la discriminación en la trayectoria profesional y vocacional de una mujer se podría considerar más una cuestión social y laboral que una barrera de acceso formativo a nivel de estudios superiores", advierte.