El Consello da Cultura Galega alerta de discriminación a las mujeres del sector

Un informe del Consello da Cultura Galega -encargado por la Xunta de cara a la elaboración de la Estratexia da Cultura 2021 y en el que se realiza una radiografía del sector en la comunidad- concluye que las mujeres gallegas están "clara y completamente en los márgenes de la creación" y del reconocimiento. De este modo, se refleja que la situación de "infravaloración" que "ya de por sí sufre" el ámbito cultural gallego se acentúa en el caso del sexo femenino, una problemática que "se viene arrastrando desde hace por lo menos diez años en los que apenas hubo cambios".

En este sentido, el informe expone que "esto no significa que no haya creación", sino que la mujer "está presente en todos los ámbitos", pero desplazada "en la falta de reconocimiento". "Se está haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos, pero hay una especie de tela de araña que impide esa falta de puesta en valor global", apuntan los expertos en el informe Diagnose da Cultura Galega. Datos para unha estratexia cultural no século XXI.

El Consello da Cultura Galega reflexiona sobre que "lo que sucede en la cultura no es diferente de lo que pasa en la ciencia o en cualquier otro campo". Este análisis señala que la mujer en la cultura gallega continúa en "un segundo plano", pues "cuando tiene reconocimiento" se produce "de una parte de la sociedad que ya está concienciada de la importancia del feminismo o de género, pero no de la sociedad en general". Aquí, percibe "cierta polarización", pues mientras "las que están muy concienciadas" ponen en valor la creación en femenino, en cambio esa creación "no se reconoce o valora por igual que la de los hombres". Para ejemplificarlo se apunta que esta situación se resume "con solo echar una mirada al número de exposiciones hechas por mujeres que se programan en el CGAC o quien recoge los premios de cine, teatro, etc..".

Esta falta de reconocimiento contrasta con cómo el empleo femenino cultural va ganando peso. Entre las mujeres ocupadas, por primera vez en el último lustro llegan al 4% en 2017 las que son profesionales de la cultura y el espectáculo, frente al 5,4% de hombres. Entre los creadores de dos sectores fundamentales como audiovisual y edición se constata una presencia femenina inferior y en el ámbito de las orquestas sinfónicas la presencia de hombres es también mayoritaria. Por su parte, el 76% de profesores de enseñanzas artísticas son mujeres y en el área de cultura de los ayuntamientos, ellas suponen el 46% de la plantilla.