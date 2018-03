"En la serie 'Fariña' se puso profesionalidad, pero sobre todo se puso mucho corazón"

Una de las responsables del éxito del que ya es el fenómeno televisivo de la temporada es Conchi Iglesias, una viguesa que lleva años afincada en A Coruña. Forma parte del equipo de la serie Fariña de Antena 3 y como directora de casting es la culpable de haber reunido al gran elenco de actores y actrices que fascina cada miércoles a todo el país con la ficción que retrata la vida de los narcotraficantes gallegos de los años 80.

-¿Cómo es el proceso de ver en un humorista como Carlos Blanco a un posible Laureano Oubiña o en un actor cómico como José Antonio Durán Morris a Charlín?

-No sé muy bien cómo lo hago y siempre me pasa lo mismo. En la primera lectura del guion le voy poniendo cara a los personajes y luego los releo con esas caras... Con Fariña fue igual aunque yo como directora de casting lo que hago es proponer y luego son el director, la productora y el cliente, en este caso Antena 3, quienes opinan. Y dieron su respaldo y su aval al casting.

-La serie no deja de recibir excelentes críticas y una de las que se repiten, y no es habitual, es la elección del reparto, con alusiones concretas a su trabajo como directora del casting.

-Está muy bien que lo reconozcan porque los técnicos no tenemos visibilidad y tampoco la necesitamos pero una palmadita en la espalda siempre se agradece. Fariña me dio una visibilidad muy grande a nivel nacional y con ese casting lo que tengo es un orgullo que no me cabe en el pecho por haber contribuido a dar visibilidad a esos actorazos y actrices que tenemos aquí. Porque que son maravillosos nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo pero el que también lo vean fuera y que sean reconocidos es increíble. Un montón de gente me llama y me pregunta de dónde han salido pero es que llevan haciendo teatro, cine y tele igual veinte años. El audiovisual gallego es de diez.

-Es innegable que se trata de un reparto de lujo muy bien elegido.

-Los productores, Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés (Bambú) son gallegos y conocen a todos los actores porque aunque ellos están en Madrid los tienen muy presentes y además son seguidores de sus trabajos. Yo estaba segurísima de que no nos equivocábamos y no me imagino a otra Charlina o a otro Oubiña.

-¿Cómo fue el proceso?

-El casting de Fariña marcó un antes y un después porque normalmente los procesos se hacen centralizados en Madrid. Desde la productora se decidió que fuesen gallegos por el tema del acento y la logística porque son 125 actores los que forman parte del reparto y decidió hacerlo en A Coruña y hubo muchos representantes que no se lo creían. Fueron seis semanas en un hotel a razón de quince personas diarias. Me enorgullece haber hecho ese trabajo aquí.

-El pasado miércoles la serie obtuvo un 17,7% de cuota de pantalla y 2,8 millones de espectadores, ¿se lo esperaban?

-Que Sito Miñanco fuese de nuevo a la cárcel y el secuestro del libro de Nacho Carretero montó tanto ruido que sirvió para estrenar la serie. A veces un producto que sale con tantas expectativas corre el riesgo de morir de éxito pero fue un subidón brutal. Estamos todos los miembros del equipo emocionados, tenemos un grupo de Whatsapp y vivimos cada miércoles el estreno con mucha emoción. Es una pasada. Fue un proyecto muy bonito porque se puso mucha profesionalidad pero sobre todo mucho corazón.

-¿Ha conseguido ya algún trabajo por el éxito de Fariña o todavía es pronto?

- Sí, estaban buscando un director de casting en la comunidad gallega para una serie de Radio Televisón Española (RTVE), El punto frío, y un compañero me recomendó así que me salió ese trabajo. Fue radicalmente diferente a lo que hice para la serie Fariña ya que es para una plataforma digital y la otra es para un canal muy grande con mucho presupuesto. Ahora empezaré otro proyecto como asistente de dirección de una directora novel que es una fuera de serie y ojalá que vengan más porque me apasiona este trabajo, lo disfruto muchísimo porque es muy creativo y muy gratificante, la verdad.