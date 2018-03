El Ministerio de Sanidad ficha a la alto cargo del Sergas imputada por las muertes de pacientes con hepatitis C

La subdirectora xeral de Farmacia del Sergas, Carolina González-Criado, imputada por homicidio imprudente debido al supuesto retraso en el suministro de los fármacos de la hepatitis C, será ascendida a Subdirectora General de Calidad del Medicamento en el Ministerio de Sanidad. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C muesta su "indignación" por el hecho de que no solo no haya sido cesada de su cargo en la Xunta sino que "sea promovida a un puesto de mayor responsabilidad".

Carolina González-Criado está imputada junto al actual gerente del Hospital Álvaro Cunqueiro y anterior director xeral de Asistencia Sanitaria, Féliz Ruibal. El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, los investiga por homicidio imprudente y prevaricación en relación al fallecimiento de seis enfermos de Hepatitis C por la presunta demora en administrarles el tratamiento.

La alto cargo del Sergas, fichada por el Ministerio, relevará al también gallego Carlos Lema al frente de la Subdirección de Calidad del Medicamento en el gabinete que dirige Dolors Montserrat.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C considera "de enorme gravedad" que estos dos investigados por la comisión de "graves delitos en el ejercicio de sus cargos" no solo no hayan sido cesados sino que además sean ascendidos.

"El mero hecho de que se esté contemplando ese nombramiento solo puede ser vivido por nosotros como una provocación, un pago por lo servicios prestados", denuncia uno de los responsables de la plataforma, Quique Costas. "Ahora bien. ¿Qué están pagándole? ¿Tal vez servir de escudo a las responsabilidades penales y políticas que se sitúan más arriba o al hecho de haber ejercido sus funciones en la gestión de la Hepatitis C de forma presuntamente delictivo?", se pregunta.

Los afectados lo consideran "una afrenta a las víctimas y a sus familias". La plataforma avanza que se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios de la oposición tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso para que adopten iniciativas en ambas cámaras exigiendo explicaciones por el nombramiento de González-Criado.