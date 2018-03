Oubiña contra la serie 'Fariña': el primer 'round' judicial ya tiene fecha

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) celebrará el próximo día 19 a las 12.00 horas el acto de conciliación entre el narcotraficante Laureano Oubiña y la productora de la serie Fariña con motivo de la rectificación que exige de una escena de la serie que emite Antena 3. Será el paso previo antes de que el juzgado decida si seguir adelante con la demanda.

Oubiña presentó una demanda contra la cadena y Bambú Producciones por vulneración de su derecho al honor y la intimidad tras introducir en la serie una escena de sexo entre él mismo y su mujer, Esther Lago (ya fallecida). Entre sus exigencias, reclama que se reconozca que "se han intrometido en su honor con una rectificación en el siguiente capitulo que se emita tras el acto de conciliación".

Un día después del estreno del fenómeno televisivo de la temporada, el narcotraficante Laureano Oubiña se apresuraba en desmentir lo contado en el primero de los capítulos de la serie basada en el libro -ahora secuestrado y en el que no aparece la polémica escena- del periodista coruñés Nacho Carretero. Lo hacía de una forma curiosa, pues aseguraba que su retrato en Fariña no se corresponde con la realidad: "Yo duermo en calzoncillos, no en pijama", explicó el narco arousano. Oubiña apuntó, además, que lo retratado en esta producción audiovisual sería una grosería. También aludió al impacto que puede causar ese tipo de relatos en sus catorce nietos y se preguntó por qué tienen ellos que pagar por algo que él hizo hace años.