El Sergas pagará 3.000 euros más al año a los médicos que asciendan de categoría

La Consellería de Sanidade reconocerá este año la carrera profesional a 22.000 trabajadores del Sergas que accederán por primera vez a un grado inicial -que no conlleva remuneración adicional-o bien promocionarán a una de las cuatro categorías que sí van acompañadas de un plus económico. Los incrementos salariales se verán reflejados ya en las nóminas del personal sanitario a partir de enero de 2019. Según confirman desde Sanidade, cada vez que suban de escalafón los médicos cobrarán alrededor de 3.000 euros más al año, de manera que al final de su carrera podrán sumar 12.000 euros anuales a sus retribuciones iniciales.

En el caso de los profesionales de Enfermería que trabajen en centros del Sergas, subir de nivel les reportará unos 1.600 euros más al año, los auxiliares de enfermería cobrarán 900 euros más y los celadores alrededor de 700 euros.

Son las mismas cifras que fijó el gobierno bipartito cuando abrió una vía extraordinaria para que los trabajadores del Sergas pudieran adquirir algún grado y mejorar sus retribuciones. Este procedimiento quedó congelado en el año 2009 con la crisis, de manera que los profesionales que entonces ascendieron a cierto escalafón no pudieron seguir avanzando en su carrera profesional.

Tras nueve años de parálisis, los sindicatos médicos amenazaron con una huelga y Sanidade decidió finalmente reactivar la carrera profesional. El reglamento todavía no está definido, solo existe un borrador que aún se está negociando y establece un itinerario de cinco etapas -un grado inicial más cuatro posteriores- que los profesionales del Servizo Galego de Saúde podrán ir superando en función de su antigüedad y sus méritos profesionales.

Los sindicatos ya advirtieron de que no tolerarían que las cuantías económicas que premian la carrera profesional bajaran de los niveles fijados durante el bipartito, pero la Consellería mantuvo silencio hasta el momento sobre los incrementos retributivos que supondrá cada categoría.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, confirma, sin embargo, que se mantendrán las subidas salariales por categoría que se pactaron en la carrera extraordinaria. "Quedarán en ese entorno. Es lo que estamos hablando. Nos movemos en esas cifras", señaló a este periódico.

En todo caso, en el grado inicial no se cobrará ningún complemento y los médicos deberán permanecer en él cinco años antes de ascender al siguiente grado, que sí supondrá un incremento salarial.

En el caso de los médicos para acceder al grado II (sénior) tendrán que transcurrir otros cinco años y después seis más para ascender al grado III (experto). Finalmente al grado IV (referente) se llegará tras siete años más. Es decir, un facultativo no podrá alcanzar la máxima categoría hasta transcurridos 23 años de profesión.

Para el resto del personal del Sergas también habrá un grado inicial y cuatro categorías, aunque se les exigirá más antigüedad para avanzar (seis años para acceder al grado II y siete para los niveles III y VI).

Y en todo caso, las dos últimas categorías, las de mayor prestigio, serán reversibles. Es decir, el Sergas podrá bajar de escalafón y, por lo tanto, reducir el salario (250 euros menos cada mes si se trata de un médico) si detecta bajo rendimiento en estos profesionales o bien una infracción grave.

Por otra parte, la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a empresas de la sanidad privada, volvió ayer a ofrecerse a las administraciones públicas para "acabar" con las listas de espera y calcula que en Galicia este plan costaría 88 millones de euros. El director general de la Fundación, Manuel Vilches, aseguró que esos 88 millones de euros son "un cálculo estimado" y que con esa cifra "no hay posibilidad de margen de beneficio" para la sanidad privada, sino que los "costes están tremendamente ajustados". "El fin no es el beneficio, sino solucionar un problema", afirmó. Según Vilches, la vía de la colaboración público-privada para "acabar" con las listas de espera saldría más barata porque "no hay que generar otras dotaciones extraordinarias", al aprovechar recursos ya existentes.