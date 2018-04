"El Sergas necesita contratos por días; hay que pasar por esa fase inestable para lograr plaza"

Pese a las denuncias de precariedad entre los médicos de familia que cubren sustituciones, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, no contempla cambios porque "no hay más opción" que hacer contratos por días. Reconoce, sin embargo, que sí hay margen de mejora en Atención Primaria para descargar de trabajo a los facultativos y en las Urgencias, donde, en todo caso, insiste en que los pacientes deben usar más los PAC y acudir menos a los servicios de los hospitales.

-Los médicos de familia que cubren sustituciones trabajan en unas condiciones precarias: con contratos por días, turnos de 17 horas... ¿Cree que se puede dar una buena atención sanitaria en estas condiciones?

-Sanidad es el único servicio público que contrata por día de ausencia. Por eso necesitamos los contratos eventuales.

- ¿Y no se pueden mejorar las condiciones de estos profesionales?

-Bajaremos el porcentaje de eventualidad en la plantilla del Sergas al 5%, cuando el Ministerio de Sanidad plantea el objetivo del 8%.

-Algunos profesionales se quejan de que trabajan de lunes a viernes y al llegar el fin de semana se les da de baja...

-No. Si trabaja cinco días, el contrato es de cinco días.

-Pero ocurre que igual ha tenido cinco contratos por día y eso no le da derecho a cotizar también por el fin de semana...

-Pues es lo que hay. Nosotros no le podemos decir a un médico que no se coja días. No hay opción. Ese personal eventual va sumando puntos para las oposiciones. Es un poco el inicio que todos tuvimos cuando empezamos a trabajar. Tienes que pasar por una fase más inestable para conseguir plaza. Otra cosa es que no se respeten los periodos de descanso. Con eso no estoy de acuerdo.

-Pero no se respetan. Algunos médicos dicen que han llegado a trabajar 17 horas seguidas.

-Eso desde luego lo tenemos que revisar, tanto a ese profesional, como a la gerencia que le ofreció ese trabajo.

- ¿Y no cree que con estas condiciones precarias muchos médicos prefieran hacer las maletas y emigrar?

-La gente está volviendo. Me gustaría que volvieran todos los que quisieran y se encontraran a gusto. Nuestra idea es aumentar la estabilidad y que tengan unas buenas condiciones de trabajo.

-Los colegios médicos y varias sociedades científicas firmaron un manifiesto pidiendo cambios estructurales en Atención Primaria. ¿Por qué hay tanto descontento entre los profesionales?

-La Atención Primaria está cambiando. Construimos centros de salud, hemos sido la primera comunidad que ha creado plazas de enfermería en medicina de familia y también de pediatría de familia, se está trabajando para que los médicos puedan solicitar más pruebas...

-¿Como médico cree que diez minutos es un tiempo suficiente para atender a un paciente en un centro de salud?

-No es así. Es la media. Se hicieron cosas para mejorar: la historia clínica electrónica o la consulta telefónica. Y queremos que la enfermería vuelva a ser una parte importante del equipo. A veces vemos que médico y enfermero no van en la misma línea. Debe tener más peso la enfermería en la Atención Primaria y eso descargaría al facultativo que tendría más tiempo para atender a los pacientes.

-Hay déficit de médicos en algunas especialidades. ¿Tienen alguna previsión de cuántas jubilaciones habrá en el Sergas en los próximos años?

-Este año ampliaremos la edad de jubilación a los 68 años. Hay un 50% de facultativos que están prolongando su vida laboral.

-¿Y se plantea ampliar la edad de jubilación de nuevo a los 70 años?

-Es posible que sí. Vamos a ampliarlo año a año. Tienen que estar en condiciones físicas o psíquicas, pero con esas limitaciones, sí.

-¿Ampliarán las plazas de MIR?

-Sí. En Pediatría pediremos al Ministerio que nos acredite 26 plazas, seis más que ahora. Y ya hemos aumentado este año en 17 las plazas MIR de médico de familia.

-¿Está de acuerdo con la reducción de plazas en la Facultad de Medicina que propone el decano?

-El problema que hay en España es que hay un excedente entre los estudiantes que acaban y las plazas MIR, con lo cual siempre hay un grupo de personas que acaban la carrera y no pueden trabajar. Hay que ajustar eso.

-Entonces, ¿apoya esta reducción de plazas?

-Ni apoyo ni dejo de apoyar. A nivel nacional hay excedente de estudiantes de Medicina, pese a que existe déficit de médicos en algunas especialidades.

-El Ministerio de Sanidad propone dar incentivos a los especialistas que ocupen plazas de difícil cobertura, como, por ejemplo, en hospitales comarcales. ¿Qué le parece esta medida?

-Podemos hacerlo. Yo creo que sí. Se trataría de que tengan más puntos para las oposiciones.

-¿Creen que hay margen para seguir reduciendo el gasto farmacéutico o se ha tocado fondo?

-Hay dos aspectos. Las recetas, y ahí incentivamos los genéricos, los biosimilares... y la farmacia hospitalaria, que son tratamientos de un coste superior. Y ahí es donde tenemos que implicarnos todos. Queremos desarrollar el coste por tratamiento y por resultados. Si hay resultados pagamos y si no hay resultados el laboratorio paga el coste. Este tipo de modelos nos puede dar cierta posibilidad de sostener el sistema porque sino los incrementos son exponenciales y va a ser difícil atenderlos.

-¿Hasta ahora no se había probado el pago de fármacos por resultados?

-No se ha hecho todavía. Estamos con temas jurídicos que son complejos, viendo como valoramos si hay mejoría porque si es eficaz lo pagamos y si no da resultados, no. A lo largo de ese año esperamos tener ya algún contrato de este tipo con algún laboratorio.

-En más de una ocasión, se ha mostrado partidario de modificar la ley que regula la compatibilidad de los médicos para trabajar en la pública y en la privada. ¿Qué cambios cree que deberían introducirse?

-Es complejo. La ley actual es muy antigua. Ahora disponemos de sistemas de control que antes no había. Lo fundamental es que sea muy transparente. Además hay que buscar un criterio uniforme para toda España.