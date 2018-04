El Sergas recibió 164 millones extra a final de año para pagar recetas, sueldos y facturas

La Consellería de Sanidade se quedó sin fondos suficientes en su presupuesto para pagar nóminas de personal y cuotas a la Seguridad Social de este, recetas, material sanitario como prótesis y de laboratorio y facturas de proveedores que podrían superar el plazo máximo legal para cobrar y arriesgar a la Xunta a abonar intereses de demora. Durante el año pasado, el servicio sanitario gallego recibió diversas inyecciones extra de fondos que sumaron 268,3 millones de euros para asumir esos compromisos, si bien 61,8 procedían del Gobierno central por el mejor comportamiento de la recaudación. Los 206,5 restantes llegaron de la propia Xunta.

El presupuesto del año pasado del departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña ascendió a 3.614 millones, el más alto de la Xunta y del que aproximadamente el 44% está destinado a personal. Un año más, la cifra se quedó corta y las sucesivas ampliaciones de crédito fueron cubriendo necesidades y protegiendo a la administración de los posibles retrasos en el pago a proveedores que le ocasionasen el pago de una indemnización, como sucedió el primer semestre de 2016. Entonces, tuvo que pagar 8,73 millones de euros por abonar facturas demasiado tarde entre los años 2010 y 2012.

El Consello de Contas ha criticado el sistema contable de la Xunta desde hace años. La última vez tuvo lugar en julio, cuando presentó el informe sobre las cuentas del Sergas de 2015 y le afeó presupuestar gastos previsibles a la baja y luego modificar sus cuentas a lo largo del año en 522 millones de euros, en parte debido al coste de los últimos tratamientos contra la hepatitis C. De esa cifra, 340,2 millones correspondían a ampliaciones de crédito, es decir, un mayor desembolso.

La repitió ese modus operandi el año pasado, reservando la mayor inyección extra de dinero para diciembre, mes en que le resultaba "imposible financiar la totalidad de la ampliación de crédito con cargo a las propias dotaciones de la Consellería [de Sanidade], según repite en los expedientes internos de la Xunta que autorizaron las operaciones. Ese mes el Sergas recibió 164,5 millones de euros adicionales.

Durante todo el año, el pago de recetas, productos farmacéuticos y material sanitario diverso recibió 231,1 millones -129 solo en diciembre-, mientras que 35,7 fueron a parar a nóminas y cuotas de la Seguridad Social, en este caso todas correspondientes a diciembre. Otro millón y medio -procedente del Gobierno central- se destinó a pagar a clínicas privadas por operaciones que sirvieron para reducir las listas de espera públicas.

Para asumir esa carga, la Xunta rebuscó en su contabilidad para aprovechar cada euro sin ejecutar o no comprometido en una operación de la que no constan precedentes en la información contable que envía al Parlamento. Logró 139 millones no utilizados que destinó al fondo de imprevistos y, de ahí, pasaron al Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El alcance de esa búsqueda de fondos incluye reservas para muebles, construcción, partidas sociales, dietas... Incluso consta el envío de dos céntimos a este fondo procedentes de los premios al alumnado de la Consellería de Educación.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, recibió autorización para esa operación de búsqueda de fondos en el Consello de la Xunta del 28 de diciembre pasado, aunque no se informó de ella en la documentación pública sobre la misma. Su departamento logró 1,2 millones, por 8 de Presidencia, 4,5 de Vicepresidencia, 4,9 de Medio Ambiente, 13,5 de Infraestruturas, 40,4 de Economía, 15,9 de Cultura e Educación, 0,5 de Sanidade, 21,3 de Política Social, 12,3 de Medio Rural y 9,5 de Mar, más otras aportaciones del Consello de Contas o del Consultivo.

Quizás para evitar la dimensión de estas operaciones, el Sergas elevó en sus cuentas para este año la partida para "material, suministros y otros" en 132,15 millones -11,2%-.