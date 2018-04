Cafés con poso sanitario

Compartir experiencias con otros pacientes, resolver dudas sobre la enfermedad o animarse a preguntar aquello que se quedó en el tintero o que por vergüenza no se abordó en la consulta del médico. Todo ello en un terreno más cercano y cálido que el hospital: una cafetería. Este el objetivo con el que la Liga Reumatolóxica Galega inicia mañana sus Cafés tertulia, un proyecto en el que especialistas en estas enfermedades -desde reumatólogos y psicólogos hasta enfermeros o terapeutas ocupacionales- charlarán con pacientes y familiares sobre cualquier duda o temática que surja. "La idea es que haya una pequeña introducción por parte del especialista y después contestaremos a sus preguntas y haremos de moderadores en el debate", señala la terapeuta ocupacional Lucía Fernández Caamaño que será la encargada de dirigir la primera tertulia, mañana a las 17.00 horas en la cafetería Lex (calle Oidor Gregorio Tovar, 18) de A Coruña.

El primer Café tertulia, con el título Tengo una enfermedad reumática y ¿ahora qué? está dirigido a quienes acaban de ser diagnosticados de una de 250 patologías de este tipo que existen. "Es una de las fases más difíciles porque normalmente son dolencias desconocidas, que asocian a gente mayor y cuando son jóvenes quienes reciben la noticia se quedan en shock y además, al no ser algo visible, ven cómo muchas veces su entorno no les comprende, no se creen que no puedan levantarse un día de la cama, por ejemplo. Les recomiendo que busquen ayuda en especialistas como la Liga Reumatolóxica para que no se sientan solos, que ven que hay más casos y lanzo un mensaje positivo porque deben saber que gracias a la rehabilitación y a la medicación van a llevar una vida normal, que la enfermedad se estabiliza y no da tanto dolor como al principio", señala Lucía Fernández.

Santiago, Lugo o Vilagarcía son algunas de las localidades que acogerán este tipo de cafés tertulia -se realizará uno cada dos meses- y la temática será muy diversa. La sexualidad, la maternidad, el carácter hereditario de estas patologías, la alimentación que se debe seguir o cómo evitar que en el caso de hermanos alguno quede relegado al centrarse en el enfermo serán cuestiones a tratar aunque desde la Liga reconocen que todo dependerá de lo que demanden los asistentes. Para anotarse y asistir a estas tertulias basta con llamar a la asociación.