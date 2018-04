Sanidad renuncia al fichaje de la alto cargo del Sergas imputada por la hepatitis C

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado marcha atrás y no fichará a la ex alto cargo del Sergas Carolina González-Criado, imputada por homicidio imprudente debido al supuesto retraso en el suministro de los fármacos de la hepatitis C. La que fuera subdirectora xeral de Farmacia llegó a tramitar incluso su cese en la Administración autonómica para incorporarse al ministerio, pero la titular de la cartera, Dolors Montserrat, frustró su contratación.

Carolina González-Criado está imputada junto al actual gerente del Hospital Álvaro Cunqueiro y anterior director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix Ruibal. El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, los investiga por homicidio imprudente y prevaricación en relación al fallecimiento de seis enfermos de Hepatitis C por la presunta demora en administrarles el tratamiento.

La ex alto cargo del Sergas pretendía relevar al también gallego Carlos Lema al frente de la Subdirección de Calidad del Medicamento en el ministerio. Ese era al menos el plan de la directora general de Farmacia, Encarnación Cruz. Pero según eldiario.es, fue Dolors Montserrat en persona quien paralizó el nombramiento.

Según su personal de confianza, la ministra frenó su incorporación desde el mismo momento en que conoció la pretensión de ficharla. "Ni va a venir a hacer un estudio ni será contratada para ningún puesto, no con esta ministra", confirmaron ayer fuentes oficiales del ministerio.