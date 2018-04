Un total de 25 proyectos en gallego optan a los premios Youtubeir@

Un total de 25 proyectos en lengua gallega aspiran a los premios Youtubeir@s que organizan las tres universidades gallegas, la Deputación da Coruña y nueve ayuntamientos de toda la comunidad con el objetivo de promover iniciativas en gallego en la plataforma de vídeos. La gala de entrega de los premios, que correrá a cargo de la compañía teatral A Panadería, se celebrará esta tarde en el Teatro Colón de A Coruña.

Los premios oscilarán entre los 500 y los mil euros y habrá distintas categorías. En el apartado de video-facermos los nominados son As Cousas do Choio por Cómo escaquearse dunha comida familiar; Xacobo de Toro Cacharrón por Descargar video de Facebook online y Chola&Lola por Fart@de tantas varices. En la categoría de video-opinarmos repite Xacobo de Toro Cacharrón por A expedición Balmis e a vitoria da vacinación, quen competirá con A familia Vázquez TV con As cinco preguntas mais absurdas sobre a comunidade xorda e Tito FM con Recordos.

Los galardones -en los que participan los servicios de normalización lingüística de Carballo, Baña, Ames, Ourense, Ribadeo, Pontevedra, O Grove, Teo y Santiago- también premiará al mejor canal en YouTube en lengua gallega. Un galardón al que aspiran Nubes baixo ti, Teño unha horta en San Sadurniño y TradiGaita.

Además se premiará la creatividad -optan al galardón los videos Mascarrilla Detox Titorial, Os cazapantasmas video-facermos y Review nostálxica: discoteca El Bosque-, la eficiencia comunicativa -están nominados Cómo distinguir as bandeiras de LGTB+, O galego fermoso (e o que non o é tanto) y Adopción animal- así como la calidad técnica ( Recordos, Tempo de decidir y Viaxar).

En el apartado de calidad lingüística optan Chaveiro de pompóns; Descubrindo as palabras/encaldabourada y Reivindicación oceánica!!!y en la de propuesta youtubeir@: Como dar cartos ás agachadas, Fareleiro18 enzoufeime todiña, Galicia a Eurovisión, Slime faciliño e Video denuncia de Bipelo Films. Además, el público dará un premio al que consideren el mejor proyecto del año.